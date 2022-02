El Depor fue madrugador

El Deportivo tuvo un final de mercado muy tranquilo. Solo algunos rumores amagaron con dar emoción a las últimas horas de la ventana de enero tanto en el capítulo de incorporaciones como en el de salidas, principalmente por el supuesto interés de los deportivistas en hacerse con uno de los que formaron parte del club en el pasado, Hugo Rama.



El centrocampista de Santiago de Compostela fue ofrecido a varios equipos, entre ellos el herculino. Sin embargo, su carrera no tendrá, al menos por ahora, una segunda etapa como jugador del conjunto coruñés. Defenderá al Oviedo.





Hugo Rama



El santiagués fue ofrecido a varios equipos, entre ellos, el blanquiazul





No se produjeron más incorporaciones y tampoco hubo salidas. A lo largo de las últimas semanas estuvo sobre la mesa la posibilidad de que Juan Carlos Menudo, con poco protagonismo, mucho menos del esperado, en A Coruña, pudiera cambiar de vestuario en el mercado invernal, pero no se concretó su desvinculación. Su entorno ya lo había dejado claro: el Deportivo es el mejor equipo de Primera RFEF, así que pocas opciones había de encontrar algún destino similar al de A Coruña. El talentoso centrocampista solo estaba dispuesto a irse a plazas como la del Albacete o la del Racing de Santander. Los del Carlos Belmonte, con Rubén de la Barrera en el banquillo, lo tuvieron presente, como el pasado verano, cuando el Deportivo se adelantó. Como entonces, no vestirá la elástica del conjunto manchego y completará la temporada como deportivista.



Menudo fue el primer fichaje del Deportivo 2021-22. Entonces se veía como una oportunidad que brindaba el mercado y que no se podía dejar pasar. Sin embargo, una vez iniciado el campeonato de Primera RFEF, su papel ha sido muy secundario: siete partidos de Liga, uno de Copa, uno como titular en cada una de esas dos competiciones, y un gol, el golazo que le endosó al filial del Celta de Vigo en la primera jornada de la temporada. En total, 221 minutos, 155 en el torneo de la regularidad, en el que es el cuarto jugador de campo de la primera plantilla con menos tiempo en el césped. Solo el recién llegado Álvaro Rey (29 minutos), Josep Calavera (48) y Diego Aguirre (150) han jugado menos.









Salidas





Sí se concretaron otras salidas en este mercado que ya ha expirado. Fueron dos laterales derechos los que liberaron sus fichas en enero. Uno, Jorge Valín, con billete de ida y vuelta. El otro, Alberto Benito, con un acuerdo para rescindir su vinculación con el Deportivo, al que había llegado en verano con el objetivo de ser titular en la banda derecha. Sin embargo, primero tuvo que pasar un confinamiento, después le tocó una lesión de tobillo en la pretemporada, Trilli comenzó el curso como titular, le suplió en el segundo partido, que jugó sin estar en forma, y pocas oportunidades más volvió a tener. Solo otro encuentro de Liga y uno de Copa.



Distinto fue el caso de Valín. El canterano, que la temporada pasada estrenó ficha de la primera plantilla, fue intervenido de una lesión de cadera cuando acabó el curso. Se reincorporó al grupo más tarde de lo inicialmente previsto y no llegó a vestir la blanquiazul en Primera RFEF antes de salir cedido a la UE Cornellà, del otro grupo de la categoría de bronce. Regresará el próximo verano.



Otro canterano que hizo las maletas en el mercado invernal fue el delantero Adri Castro. Estaba cedido en el Arenteiro y la semana pasada puso fin a su préstamo al conjunto ourensano y, al mismo tiempo, a su contrato con el Depor. Su carrera continúa en la cuarta categoría, en las filas de la SD Formentera.









Borja lo intuía





El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, esperaba un cierre de mercado como el que se dio. En la rueda de prensa previa al partido (que finalmente se aplazó) con el Racing de Santander, el preparador blanquiazul ya anticipaba que, “salvo algo de ultimísima hora” no iba a producirse ningún movimiento nuevo.



“Hemos hecho lo que queríamos hacer porque lo teníamos claro y estamos contentos con todos los jugadores. El año es largo y nos van a aportar todo. Estoy encantado con todos los de la plantilla”, dijo el míster deportivista.