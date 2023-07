Mario Soriano se defiende en un vídeo tras el palo del Depor al anunciar su adiós

El Deportivo ha hecho oficial la salida de Mario Soriano, como ya se conocía desde hace días. El mediapunta madrileño jugará en el Eibar.

El Depor explica en un comunicado que hizo llegar "una importante oferta de renovación" al futbolista y "así poder dejar sin validez la cláusula de salida recogida en su contrato".

"No obstante, los objetivos del futbolista madrileño son otros, además de su deseo de jugar en otra categoría superior; por lo que ha decidido tomar otro camino en su trayectoria profesional", informa la entidad.

"El Depor agradece a Mario Soriano su dedicación en sus dos temporadas en A Coruña a la vez que refuerza su idea de que el proyecto esté integrado por futbolistas comprometidos al cien por cien en el reto de devolver al Club al fútbol profesional".

De esta forma, el club coruñés ha dado un 'palito' a Soriano, que jugará en el Eibar.

Minutos después, el futbolista ha publicado un vídeo en el que defiende su deportivismo.

"Deportivistas, no estaba en mis planes comenzar la temporada de esta forma, pero hoy me toca despedirme de vosotros. Es complicado explicar con palabras los sentimientos que he vivido junto a vosotros durante estos dos últimos años, pero a veces la vida nos impulsa a tomar caminos distintos a los que nuestro corazón nos marca. Espero que sea un hasta pronto y que nos vemos de nuevo el próximo año", arranca el vídeo publicado por el jugador.

El banquiazul ya nadie me lo va a borrar jamás de la piel y el corazón, intente quien lo intente

Tras enviar un mensaje de agradecimiento a los compañeros, el staff técnico y el club "por apostar por mí", subraya su agradecimiento a la afición "porque sois el alma de este club tan enorme, la verdadera razón de esta grandeza tan especial. Estoy agradecido de corazón de haberlo podido vivir en primera persona, que me dejarais ser parte de todo ello, de vivir vuestro amor y pasión por el fútbol, por vuestro... bueno, nuestro Depor. Gracias por todo y mil disculpas por no haberos brindado el ascenso que tanto os merecéis. He sentido vuestro aliento, vuestro cariño y vuestra afición cada día y me siento orgulloso de haber podido representar estos colores. Espero que vosotros lo estéis de que haya sido parte de vuestra historia. El banquiazul ya nadie me lo va a borrar jamás de la piel y el corazón, intente quien lo intente. Digan lo que digan. Nos vemos pronto en Riazor. Forza Depor, siempre", se despide.