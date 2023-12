El Depor se estrella contra el Sestao y sus defectos (1-1)

Riazor es sinónimo de sufrimiento para el Deportivo. El equipo coruñés no pudo pasar del empate frente al Sestao River (1-1), un equipo en zona de descenso, en otro partido en el que los blanquiazules evidenciaron su falta de ideas en ataque, un mal que se ha convertido en costumbre como local. Aranzabe adelantó a los visitantes en un contragolpe mal gestionado por el Depor y Balenziaga anotó el empate en la primera mitad, antes de una preocupante segunda mitad que aglutinó varios de los defectos que han padecido los de Idiakez en lo que va de temporada.

Imanol Idiakez apostó por Dani Barcia para suplir la baja por sanción del central Pablo Martínez y repitió el resto del once titular que venció de forma agónica al Barça Atlètic, incluido Yeremay, cuya participación peligró debido a unas molestias sufridas en el partido de Copa del Rey ante el Tenerife.

En el 1-4-4-2 habitual del Depor en las últimas semanas, con Villares ya asentado como delantero, destacó en los primeros minutos José Ángel, que estuvo a punto de conectar con Davo y Villares con dos buenos pases en largo que desbarató Sergi Puig.

El Sestao hizo su presentación en Riazor con un centro de Álvarto Mateo y un cabezazo potente pero desviado de un Jon Cabo ganó por alto a Balenziaga.

Con el paso de los minutos, el Sestao se fue asentando en el partido y comenzó mostrarse cada vez más cómodo. Al Depor le costaba ganar metros debido a su ritmo lento por dentro y a la nula profundidad por fuera. La tendencia de Davo a abandonar la banda para dejar el carril derecho a Paris Adot y las diagonales de Yeremay en conducción provocaron un embudo que le hizo la vida más sencilla al Sestao, bien organizado con un 1-4-1-4-1.

No obstante, el Depor pudo adelantarse en dos acciones aisladas que no fueron fruto de la continuidad en el juego. La primera se la inventó Lucas con un robo en campo rival que no supieron concretar ni Villares ni Davo, mientras que poco después el propio Villares remató al lateral de la red un buen centro del ‘7’.

Blandos en la contra del Sestao

Pero más allá de esas dos jugadas, el Depor caía en la maraña creada por el rival en la parcela central. De esa forma se originó la pérdida que supuso el 0-1 en el minuto 28. Villares, forzado, no pudo encontrar a un compañero en una telaraña de piernas y el Sestao montó una contra que exhibió las vergüenzas de los blanquiazules en el repliegue. Salva Sevilla, José Ángel y Balenziaga tuvieron opción de frenar en algún momento la conducción a Guruzeta pero lo dejaron recorrer 40 metros hasta que el hermano del delantero del Athletic (Gorka) dejó solo a su compañero Aranzabe ante Germán Parreño debido al deficiente repliegue de Paris. Disparo cruzado y 0-1. Otra vez a contracorriente en Riazor.

Tras una pérdida de Salva Sevilla se pudieron escuchar los primeros pitos del público, hacia el mediocentro y hacia el equipo, pero justamente fue el veterano futbolista quien, en el minuto 34, puso un gran centro para la llegada por sorpresa desde atrás de Balenziaga, que remató con la zurda para hacer el 1-1. Un empate que llegó después de que el Depor moviese de un lado a otro al rival, sin obcecarse en triangular por dentro, hasta que encontró la forma de que Salva recibiese un balón con tiempo en el vértice del área. Así, sí.

Segunda parte para olvidar

Tras el paso por vestuarios, el partido se volvió a equilibrar a pesar de dos tímidas llegadas del Deportivo, una con un tiro desviado de Yeremay y otra con un chut de Salva que bloqueó la defensa visitante. Fue casi la última acción del pivote, que, después de sufrir en el repliegue de una contra de Jon Cabo que tuvo que frenar Germán Parreño, fue sustituido por Hugo Rama.

Mella también entró al campo en lugar de Davo e Idiakez reestructuró el equipo en un 1-4-3-3 con Villares y Hugo Rama por delante de José Ángel, los canteranos en las bandas y Lucas como único punta. La modificación ayudó al Depor a asentarse en campo rival aunque las ocasiones seguían brillando por su ausencia. De hecho, un corte providencial de Dani Barcia, uno de los más destacados, evitó una ocasión clarísima del Sestao para hacer el 2-1.

Los minutos posteriores fueron un suplicio. Un quiero y no puedo. Ni Kevin, ni Cayarga, ni Valcarce, que entraron en la recta final, mejoraron el panorama de un equipo plano que solo se acercó a la portería rival en acciones aisladas y a balón parado. De hecho, José Ángel pudo cambiar el signo del partido en un rechace de un córner pero envió el balón alto con un remate de puntera.

El final del encuentro dejó paso a una sonora pitada por parte del público, que puso de nuevo en el punto de mira a Imanol Idiakez y a su Depor, que sigue desperdiciando oportunidades para acercarse a los puestos de playoff de ascenso y deambula por la mitad baja de la tabla tras otro encuentro para olvidar.

DEPORTIVO-SESTAO RIVER (1-1):

Deportivo: Germán Parreño; Paris Adot, Pablo Vázquez, Dani Barcia, Balenziaga (Valcarce, min.85); Davo (Mella, min.59), José Ángel, Salva Sevilla (Hugo Rama, min.59), Yeremay; Villares (Kevin Sánchez, min.77), Lucas Pérez (Cayarga, min.85).

Sestao River: Sergi Puig; Markel Etxeberría, Mario Camero, Gaizka Martínez, Álvaro Mateo; Armando Corbalán; Jon Cabo (Ibai Sanz, min.90+1), Guruzeta (Del Río, min.77), Kepa Uriarte (Álvaro Gete, min.66), Aranzabe (Mirapeix, min.90+1); Leandro Martínez (Álex Carbonell, min.66).

Goles: 0-1, min.28: Aranzabe. 1-1, min.34: Balenziaga.

Árbitro: Ruiz Álvarez (Comité asturiano). Amonestó a Armando Corbalán (min.59), por el Sestao.

Estadio: Abanca-Riazor. 17.950 espectadores.