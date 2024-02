El Deportivo vive un momento dulce en este inicio de la segunda vuelta: lleva cuatro triunfos consecutivos, es tercero, a cuatro del líder, el Nàstic de Tarragona, ha encontrado un once reconocible y todas las líneas funcionan como los engranajes de un reloj suizo.



Para analizar el buen momento del equipo expertos como el exportero del Depor Paco Liaño, el exblanquiazul y técnico Carlos Brizzola y el entrenador José Ángel Salgado, ‘Peli’ desgranan para este diario a este nuevo Deportivo.

1¿Cuáles son los motivos del cambio?



Para Liaño “la clave de todo es que se han ido encajando las piezas” y para él “lo que ocurre lo mínimo exigible. El Deportivo estaba más capacitado de lo que ha demostrado en estos primeros partidos, y ha mostrado que tenía más fútbol que el que había mostrado”, resume el arquero.



Para Peli lo importante es que “se ha vuelto al principio de temporada” cuando había “una estructura”, además de “dotar a esa estructura de esos jugadores que la hicieran buena. Y luego el fútbol no deja de ser contextual, si no cuenta con un buen contexto, no hay el rendimiento esperado”.

Mientras, para Brizzola “la situación era crítica” y había “locuras tácticas y jugadores fuera de su sitio”, pero “cuando se recuperaron los que le han dado al equipo un toque diferente, los resultados haciendo las cosas con sentido común se han visto reflejados”. Había un problema con la “debilidad ofensiva y ante ello se cambió el sistema, pero manteniendo la solidez defensiva. Poner a los dos medios más regulares, uno por delante (Villares) de otro (José Ángel) y una presión más alta”. El equipo ganó “presencia en área contraria, fútbol más rápido. Ha sabido aprovechar la utilización de las transiciones ofensivas. Roba y trata de salir muy rápido y está más convencido de traa robo pisar área lo más rápido posible”.

2¿Cómo ves la evolución de Lucas?



En opinión de Liaño, Lucas “está luciendo a su nivel” pero “sobre todo porque a su lado han florecido los Mella, Yeremay”. Admite, además, que “Lucas siempre luce más cuando tiene un delantero referencia por delante” y que está siendo “un jugador diferencial”.



Peli comenta que ahora “Lucas recibe entrelíneas gracias a su buen entendimiento del juego y recibe donde tiene más influencia. Antes aparecía en zonas en las que no era rentable para el colectivo. Al margen de la estructura y la posición de él, se ve beneficiado por esos dos medios, que juegan más vertical y no hacia atrás, y no como pasaba con el famoso trivote, en el que se jugaba con ese pase de seguridad”, aclara.

Bajo el prisma de Brizzola “a Lucas en punta nunca le gustaba jugar” y antes “venía a recibir muy atrás y nadie pisaba área. Ahora hay más jugadores que juegan por delante de Lucas”.

3¿Plantilla larga, un problema?



Liaño subraya que el hecho de que haya jugadores que apenas compitan (como Valcarce o Cayarga) es “un tema delicado” pero confía en “la profesionalidad de los veteranos y su saber estar” para no general “un mal rollo de vestuario”, aunque tiene la sensación de que no los habrá.



Peli cree que hay futbolistas en el Depor que “tienen muy definido cuál va ser su rol de aquí a final de campaña”, para él en el mercado de invierno “se han enriquecido ciertos puestos” y no la ve la larga y sí más como “una cuestión de gestión de plantilla por parte del entrenador”.

En el caso de Brizzola, para él “si los jugadores lo tienen claro y se ha buscado una salida en diciembre y no han querido, porque están muy bien y están cómodos tienen que asumir el rol que tienen a nivel de competición los domingos, pero aportar en los entrenamientos de la semana. Si eso se asume bien no tiene porque pasar nada. Todo esto, sostenido por los resultados. Los resultados lo curan todo, le baja los humos a unos y le da confianza a otros”, zanja. Unos resultados que han hecho despegar al Deportivo.