El Depor cuelga el 'no hay billetes' ante el Lugo salvo liberación de nuevas localidades

"Se o domingo non podes vir, deixa que outro deportivista anime por ti! Podes facelo ata o domingo ás 12:00h", así anima el Deportivo a los socios que no puedan asistir al partido del domingo ante el Lugo en Riazor (19.00 horas) a liberar sus localidades para que otros aficionados puedan acceder a ellas, ya que el club anunció esta mañana que por el momento ha colgado el cartel de 'no hay billetes'.







El Deportivo ha abierto la posibilidad de que los socios puedan liberar los asientos de forma presencial. Los interesados podrán hacerlo en la Oficina de Atención al Deportivismo, tanto hoy de 16:30 a 19:00 como mañana de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas. Además, como ya es habitual, los abonados podrán liberar sus localidades de forma telemática desde este enlace.