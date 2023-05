Rubén de la Barrera firma por el Deportivo hasta final de curso y uno más

El Deportivo y Rubén de la Barrera oficializaron esta tarde la tarde la vuelta del técnico coruñés, en la que será su segunda etapa en el club herculino, en el que debutó en la campaña 2020-21.



El entrenador firma por lo que resta de temporada y una más. Quedan dos partidos de liga regular (el sábado ante Algeciras en Riazor y el 27 en Pasarón con el Pontevedra) y el playoff (hasta cuatro, si el Depor alcanza la final y el ansiado ascenso).



Le acompañará como su segundo entrenador Fran Noguerol y como preparador físico retornará Julio Hernando, que ya estuvo en el club herculino y que también acompañó a De la Barrera en su etapa en el Albacete, cuando ascendieron la campaña pasada en Riazor, precisamente contra los blanquiazules.

A este staff técnico se unirá también el entrenador Abel Mourelo, con el que estuvo De la Barrera en la Cultural Leonesa en 2016.

Los 'flecos'

Después de la derrota de Óscar Cano en Algeciras y el clamor de la afición, encabezado por una Federación de Peñas que terminó por pedir el cese del técnico, el club comunicaba el lunes por la noche que el míster granadino no continuaba en la entidad. Esa misma tarde, Deportes Copa Coruña ya había adelantado tanto que se iba a producir el despido como el principal candidato a ocupar el banquillo: Rubén de la Barrera.

El club se había puesto en contacto con él, el interés del entrenador era algo que él nunca había escondido, a pesar de cómo había salido en la anterior etapa, pero faltaban ‘flecos’ para la rúbrica.



Estos pasaban, en gran medida, según informaciones confirmadas por este periódico, por la duración del contrato, que por parte del preparador pasaba por un proyecto de futuro. Finalmente el Deportivo y el técnico han llegado a un acuerdo por una campaña, con opción a otra más, tal y como explicaba ayer la entidad en un comunicado.



No especifica, no obstante, las posibles cláusulas en caso de no ascenso, que permitirían que De la Barrera, si así lo desease, salir de la entidad. El preparador, a pesar de que siempre ha manifestado que quería volver al Deportivo, contaba con ofertas, según pudo confirmar este diario, algunas del extranjero.

Entreno inicial

El técnico coruñés dirigirá este miércoles a las 17.00 horas el primer entrenamiento de su segundo ciclo en el Deportivo. Será en una sesión a puerta cerrada, con vistas a preparar el importante choque de este sábado a las 19.30 horas, el último de temporada regular en Riazor, en el que se medirá al Algeciras.

Poco margen antes del primer choque

En su primera etapa, en 2021, tuvo solo cuatro días antes de debutar ante el Salamanca UDS

Como le ocurrió en su primer ciclo en el Deportivo, en la campaña 2020-21, tras la destitución de Fernando Vázquez, Rubén de la Barrera, el nuevo entrenador del Deportivo, apenas tendrá tiempo para preparar su debut en la banqueta blanquiazul.

Tres días, empezando por este miércoles a las cinco en Riazor, antes del encuentro del sábado a las 19.30 horas, contra el Algeciras. Cuando cogió las riendas del banquillo coruñés, tras ser anunciado el 12 de enero de 2021, tuvo cuatro días antes de su primer duelo, en el que firmó tablas sin goles a domicilio ante el Salamanca UDS. En los quince partidos en los que estuvo al frente del banquillo logró siete victorias, tres empates y cinco derrotas y se quedó a un punto de poder acceder a la fase que daba acceso a jugar el playoff de ascenso a Segunda.