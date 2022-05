El Depor acude al TAD para buscar los puntos de Lezama

El Comité de Apelación ratificó, incomprensiblemente, la decisión del Juez Único de Competición de desestimar la reclamación del Deportivo por alineación indebida del Athletic B en el partido de Lezama. El club ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) esta resolución.



El conjunto herculino considera que Apelación “ha resuelto ahora de forma contraria un caso idéntico al UE Sant Andreu - CF Pobla Mafumet, en el que sí consideró la existencia de alineación indebida” y se aparta de “otros precedentes también alegados por el club”.



Ese nuevo recurso debe interponerse ante el Tribunal Administrativo del Deporte en un plazo máximo de quince días hábiles.



El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, consideró “insólita” la resolución del Comité de Apelación.



“Lo único que voy a decir es que nos parece algo insólito y que iremos hasta el TAD. Tenemos la razón y hay antecedentes iguales en los que se falla en contra y llegaremos hasta lo que la justicia deportiva permita. Me ha sorprendido”, admitió.



En el fallo, Apelación explica que “al haberse motivado la cuestión controvertida con la suficiente fundamentación jurídica, no procede pronunciarse al respecto de las demás argumentaciones esgrimidas por el apelante, que, en ningún caso, modificarían el sentido de la presente resolución”. Es decir, ni siquiera valoró el argumentario del Deportivo, al que, sin embargo, da un palo por no solo hacer referencia, sin anexar, una resolución de Competición sobre la que sostenía parte de su recurso.



El club coruñés entendía que dos jugadores del Athletic B tenían que haber cumplido sanción ante el Deportivo y no en la anterior jornada, ante el Extremadura, equipo excluido de la competición.



Apelación considera que el partido entre el Extremadura y el Bilbao Athletic “ha de entenderse por disputado, a todos los efectos, pese a no haberse celebrado en la práctica”.



“Habida cuenta de que el encuentro entre el Athletic Club y el Extremadura tuvo lugar a todos los efectos, en el orden preestablecido por el calendario deportivo, debe considerarse que los jugadores sancionados cumplieron en dicho encuentro, de forma reglamentaria, la suspensión de un partido que les impuso el Juez de Competición por acumulación de amarillas, por lo que no se produjo la alineación indebida que denuncia el Deportivo”, sostiene el Comité.



El Deportivo incluso solicitaba como medida cautelar la suspensión de la última jornada de la competición y/o, en su caso, la suspensión de todas las últimas jornadas cuya celebración se acuerde en horario unificado” hasta que recayera la resolución del presente recurso.



Algo que ahora podrían volver a solicitar en el recurso al TAD. Una vez que el Deportivo lo presente, este debería pronunciarse en un plazo de entre una semana y un mes.