El Depor Abanca, con licencia para soñar con el ascenso

El 14 de mayo de 2023 puede ser un día inolvidable para el deportivismo. El Deportivo Abanca aspira al ascenso directo a la Liga F en la última jornada del campeonato, en la que visita a un DUX Logroño sin un objetivo mayor que el de despedir la temporada con una victoria ante su afición. El equipo de Irene Ferreras se presenta al último partido con los mismos puntos que Eibar y Osasuna. El triple empate favorece al conjunto armero pero, aunque pueda parecer inverosímil, ninguno de los tres candidatos al ascenso depende de sí mismo para lograrlo.



¿Por qué? El Eibar, que en el triple empate sale beneficiado y subiría a Primera División, podría no ascender aunque gane al Granada a domicilio. Si Osasuna también consigue los tres puntos y el Depor no, se produciría un empate a puntos entre vascas y navarras del que se aprovecharía Osasuna para terminar la liga por delante y conseguir el ascenso. El Depor tampoco depende de sí mismo porque, aunque consiga la victoria, si el Eibar hace lo propio en Granada, nunca podría ascender –ni con triple empate ni con el empate simple con el cuadro armero–. Lo mismo sucede con Osasuna, que daría el salto de categoría en el empate a puntos con el Eibar, pero no con el Depor.



Eso en cuanto a empates porque, si uno de los tres aspirantes al ascenso gana y los otros dos no lo hacen, o si empata y los otros dos pierden, terminaría la liga regular con más puntos y, como es lógico, ascendería a la Liga F.



La situación más rocambolesca sería la del cuádruple empate a 52 puntos entre Eibar, Deportivo, Osasuna y Granada. Para que se produzca deberían perder Eibar contra Granada, Depor ante DUX y Osasuna frente a Cacereño, todos ellos actuando como visitantes. Con esos resultados, Eibar, Depor, Osasuna y Granada terminarían con los mismos puntos y la escuadra beneficiada sería la blanquiazul, que celebraría el ascenso de categoría.

Todas convocadas

Irene Ferreras, entrenadora del Deportivo Abanca, citó a todas las jugadoras de la plantilla para el que puede ser el último partido de su equipo esta temporada. La principal novedad en la lista es la de la mediocentro Henar Muiña, que no participó el pasado domingo en el choque ante el Juan Grande al estar sancionada (diez tarjetas amarillas).



En cuanto al once inicial, Irene podría repetir el del pasado domingo con la entrada de Henar por Letti en la medular acompañando a Paula Gutiérrez. Las principales dudas: Yohana o Lucía en la portería, Monteagudo o Samara en el lateral izquierdo, Eva o Charle en el extremo en el que no actúe Ainhoa.



Si quiere conseguir el ascenso –salvo que se dé la improbable situación del cuádruple empate-, el Deportivo debe puntuar ante el DUX, uno de los candidatos a disputar fase de ascenso a principio de temporada, en Pradoviejo. El Depor no fue capaz de sumar en ninguno de los dos enfrentamientos entre ambos equipos en Logroño: 3-0 en la temporada 2020/21 y 1-0 en la 2021/22.