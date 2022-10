¿Debate en la portería? Mackay está de vuelta y Edu Sousa cumplió

En un inicio de temporada en el que el Deportivo está rindiendo por debajo de lo esperado, son muchas las dudas que surgen en el camino. Se debate incluso aquello sobre lo que, en teoría, no iba a haber ningún atisbo de duda: la titularidad en la portería. El fichaje de Edu Sousa el pasado verano aumentó la competencia interna bajo palos y el inicio de Ian Mackay y su ausencia en Majadahonda no han hecho más que abrir una espita inesperada tras la primera titularidad del guardameta pontevedrés, a quien le abrió las puertas del once la baja del coruñés por una indisposición.



Fue el jueves por la tarde cuando Mackay dio la voz de alarma. Se sintió indispuesto después de haber completado el entrenamiento matinal del conjunto herculino en la Ciudad Deportiva de Abegondo, el antepenúltimo para el partido con el Rayo Majadahonda. El cancerbero, titular indiscutible la temporada pasada y con el mismo rol, aunque menos acierto, en la actual, no se ejercitó el viernes ni el sábado y su puesto el domingo en el Cerro del Espino fue para Edu Sousa.



Cumplió un sueño el guardameta pontevedrés, tal y como él mismo explicó a la conclusión del choque con el Rayo Majadahonda. Fue su debut en partido oficial con el Deportivo, el equipo en el que completó su formación hasta que en 2012, ante la falta de oportunidades en la primera plantilla, tuvo que buscarse las habichuelas lejos de A Coruña. Fue un aficionado más del Depor hasta que retornó el pasado verano, curtido ya en mil batallas.



Edu Sousa llegaba para competirle la titularidad a Mackay, algo que la temporada pasada no consiguió Pablo Brea, tercero en discordia en el curso actual.



Edu Sousa se puso los guantes en el Cerro del Espino y cumplió. No tuvo excesivo trabajo, pero resolvió bien lo que el Rayo Majadahonda le generó al Deportivo. Especialmente una acción al borde del descanso en la que sacó el pie abajo para evitar el tanto de los de Alfredo Santaelena. Estuvo bien por arriba y dio seguridad al Deportivo.



Eso, unido a los goles que está encajando el equipo, el que le metió, por ejemplo el San Fernando (culpa de muchos y en el que Mackay, quizás, pudo hacer algo más) puede abrir ese debate que nadie imaginaba, el de la portería.



El guardameta coruñés trabajó ayer en Abegondo una vez que dejó atrás su indisposición, contratiempo que ni el club ni Borja aclararon. Todo apunta a que el domingo estará disponible ante el Linares y, entonces, el técnico tendrá que resolver si Mackay regresa al arco (sería lo normal) o si mantiene a Edu.