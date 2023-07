Davo: "Tengo muchas ganas de ver Riazor, de estrenarlo"

Antonio David Álvarez, 'Davo', fue presentado esta mañana como nuevo jugador del Deportivo y reconoció su ilusión por llegar al cuadro blanquiazul, tras una negociación que fue larga con su club, el KAS Eupen, que terminó cederlo a los blanquiazules.

"En cuando el Depor se puso en contacto conmigo no dude en ningún momento, pero para llevar a cabo el fichaje fue largo. El Eupen pagó un traspaso por mí, pero la predisposición por mi parte y la directiva facilitó un poco todo. Estoy super ilusionado con muchas ganas y una vez aquí a trabajar y a darlo todo", aclaró.

Sobre su demarcación favorita en el campo, aunque es un jugador polivalente, dejó claras sus preferencias. "Me gusta jugar en todas las posiciones de ataque, pero al lado de otro punta me encuentro muy cómodo. También en la izquierda me desenvuelvo mejor de cara a gol, al ser diestro creo que es lógico. Pero, si puedo elegir, me gusta estar al lado de otro punta", afirmó.

Esta semana será especial para el club y el deportivismo, con dos amistosos, mañana el Memorial Arsenio Iglesias, y el sábado el Teresa Herrera, con sendos homenajes a Lionel Scaloni y Mauro y Bebeto, respectivamente, y una primera toma de contacto con Riazor, que está deseando pisar.

"Son dos partidos muy especiales, mañana el homenaje a Arsenio, tiene también una cabida especial, pero viniendo la gente que viene el sábado al estadio tengo muchas ganas de ver Riazor, de ver a la gente, poder estrenarlo y vamos para allí con mucha ilusión", indicó.