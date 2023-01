Dani Moukoko se siente "muy fuerte" de cara al combate de mañana en el Frontón de Riazor

El boxeador camerunés afincado en A Coruña Dani Moukoko asegura sentirse "muy fuerte" de cara a su segunda pelea como profesional, que se celebrará mañana por la noche en el Frontón de Riazor.

El púgil de la Escuela Azteca Box, organizadora de la velada, se estrenó como profesional el pasado 9 de abril frente al malí Yossouf Koné, al que se impuso por KO en el tercer asalto, y mañana pondrá la guinda a la velada 'Coruña en loita II' con un combate ante Santos Medrano, un boxeador nicaragüense que reside en Cataluña.

"Estoy con fuerza, con ganas de combate. Me siento muy fuerte", ha manifestado Moukoko a este diario, mientras vela armas antes de su segunda batalla en el mundo del profesionalismo.

Su entrenador y organizador del evento boxístico de mañana, Luis Suárez, corrobora el buen estado físico y mental en el que el luchador africano llega para el duelo con Medrano, que en su última pelea, ante el británico Jack Scott el pasado 10 de diciembre, sumó una victoria.

"Sobre todo, veo a Dani muy contento, feliz. Está muy bien preparado, va muy fuerte y con ganas de dar espectáculo. Además, está muy seguro de sí mismo", argumenta el responsable de Azteca Box, quien, junto a su ayudante Andrés Valeiro, ha puesto a punto a Moukoko.

"Me gusta centrarme en mí, en estar bien y no saber nada del rival. En ese sentido ya tengo a Andrés, que lo controla todo, estudia al adversario y me dice cómo tengo que trabajar el combate", explica el camerunés.

El duelo entre Moukoko y Medrano pondrá la guinda a una velada que arrancará en el Frontón de Riazor a las 20.30 horas y contará con nueve combates de categoría amateur antes de la segunda cita como profesional del africano.

El púgil de Azteca Box no puede ocultar su alegría por el magnífico ambiente que rodeará su pelea con el nicaragüense, ya que ayer se agotaron las entradas, así que habrá lleno absoluto.

"Es un orgullo, dan ganas de subir al ring y hacer un buen trabajo, porque volvemos otra vez. Estoy muy contento", indica.

Luis Suárez, por su parte, agradece "el apoyo de la gente" porque "sin ellos sería imposible".

"Doy muchas gracias a la gente, a la afición de A Coruña y a los que no son aficionados al boxeo, que algún día lo van a ser, ya que sin ellos sería imposible", afirma.

"A partir de ahora, que está todo vendido, solo espero que mañana estemos a la altura de la confianza que han puesto en nosotros", sentencia.

Esta tarde se ha celebrado el pesaje en el pub Cazuza, donde los protagonistas han dado el peso fijado para el gran duelo de mañana. Moukoko ha parado la báscula en los 74,100 kilos, mientras que Medrano ha alcanzado los 74,200.

La noche boxística nos permitirá disfrutar de otros prometedores púgiles de Azteca Box como Álvaro Pampín, Brais Rivas ‘Tatatas Junior’ o Paulita Martín.