La Cultural doma al Deportivo, pero no a su afición (1-0)

La Cultural domó al Deportivo, pero no a su afición. Los 2.500 seguidores blanquiazules que arroparon al equipo coruñés se llevaron una nueva decepción y explotaron contra el técnico. Sonó en el partido el “Cano vete ya”, pidieron también su dimisión y repitieron a la conclusión del choque, antes de regresar de vacío del Reino de León. Tarsi tumbó a los blanquiazules con el gol que le metió a Mackay a los 69 minutos. Con veinte por delante y tiempo para reaccionar, el equipo se borró.



La primera derrota después de ocho jornadas es de las que duele. El Deportivo cede la segunda posición al Racing de Ferrol y ve cómo se le acerca el Celta B, al que recibirá el próximo domingo a las 19 horas en el Estadio Abanca-Riazor.



A muchos ya no les gustó el once. Villares no fue ni lateral ni centrocampista. Antoñito ocupó la banda. Era lo esperado después de que el andaluz se hubiera recuperado de unas molestias musculares, con Trilli condenado a la suplencia. A pesar de haber tenido solo un entrenamiento con el grupo en toda la semana, el andaluz mantuvo la titularidad y lo cierto es que aportó.



Lo sorprendente fue la suplencia del de Vilalba. Le suplió Isi Gómez y Quiles regresó al once tras cumplir sanción. Saverio se quedó en el banquillo.



Con miles de aficionados en la grada, el Deportivo se sintió como en casa y la puesta en escena no fue mala. Lebedenko se asomó por la izquierda y le pararon a base de duras entradas que quedaron sin tarjeta.



Pronto empezó a tener problemas el cuadro herculino, principalmente por la parte derecha de la defensa. Alarcón y Joel López percutieron desde el flanco izquierdo de la Cultural y Percan penetró por la derecha.



Al Deportivo le salvó la escasa pegada de los leoneses. A los 12 minutos centró Joel, la dejó pasar Percan y Soriano ayudó en labores defensivas, providencial y con sangre fría.



Percan fue incisivo. Antes del cuarto de hora dio el segundo aviso al Depor. Se fue de Olabe en la contra, superó también a Pepe Sánchez, ya en el área. Isi Gómez se cruzó a tiempo para evitar un gol maradoniano. Otro centro del extremo de la Cultural lo remató de primeras Alarcón muy desviado por fortuna para los de Cano. La Cultural merodeó el área de Ian Mackay. Allí pidió penalti Obolskii en el ecuador del primer periodo tras una caída ante el portero en la que no había nada que sancionar.

Contra la madera

El Deportivo despertó. Quiles estrenó la cuenta de disparos a puerta de los blanquiazules a los 23 minutos. Conectó desde fuera del área y obligó a actuar a Salvi. Aunque la Cultural había merecido alguna amarilla, el primero que la vio fue el deportivista Pablo Martínez en la recta final de la primera mitad, en la que el Deportivo dispuso de dos buenas ocasiones con protagonismo para Alberto Quiles. Una la estrelló en el poste, en una acción calcada a la que había tenido antes, y la otra se le fue desviada a pase de Rubén Díez.



La segunda parte comenzó con un ida y vuelta que pudo pasarle factura al Deportivo, pero Antoñito apareció a tiempo para frustrar a Obolskii. El lateral también fue clave en ataque, con una acción personal que dejó en boca de gol a Soriano, pero el centrocampista volvió a adolecer de maldad en la finalización.



El Deportivo dio un paso adelante. Parecía estar dispuesto a conquistar el Reino de León. Pisó más campo contrario, también el área rival. Allí, a trompicones trenzaron la pared Quiles y Lucas y el onubense se encontró de nuevo con las manos de Salvi. También las empleó Mackay, primero para mandar a córner un disparo de Alarcón y, después, para atajar en tres tiempos otro remate de los leoneses.



El Deportivo hizo oídos sordos de los avisos que le dio el rival y la balanza se inclinó a favor de la Cultural a los 69 minutos. Falló en cadena el equipo herculino. Centró Obolskii desde la izquierda, se lo permitió Pepe Sánchez, y en el área definió Tarsi, que le ganó en activación a Lebedenko.



La afición del Deportivo dirigió sus críticas a Cano. El técnico reaccionó con el primer cambio. Sentó a Isi Gómez para dar entrada a Saverio y después incorporó a Kuki y a Arturo por Quiles y Lebedenko.



El Deportivo desapareció, se nubló tras el gol. Svensson por Antoñito fue la última permuta. El efecto, como los anteriores, nulo. Para empeorar el panorama, Olabe vio la quinta amarilla y se perderá el partido con el filial del Celta.



El conjunto coruñés afronta otro pequeño bache de resultados. A los empates con la Balompédica Linense y el Real Madrid Castilla le sucedió la derrota ante la Cultural. Después del 5-0 al Badajoz, el Deportivo ha marcado solo un gol en los tres últimos partidos, Lucas Pérez ha anotado dos goles -uno de penalti- en los ocho últimos partidos. Aquí, la única que no falla es la afición de la entidad blanquiazul. Que sea un borrón antes de relanzar la carrera hacia el ascenso.