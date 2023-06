El CRAT, contra las matemáticas en la última sede de la Copa de la Reina

El CRAT Residencia Rialta afronta este fin de semana la última competición oficial de la temporada, la tercera y definitiva serie de la Copa de la Reina Iberdrola en la modalidad de ‘seven’, que se disputa hoy y mañana en el Estadio Central de Madrid. Y lo hace con opciones de levantar su primer título del torneo, aunque sus posibilidades sean remotas.

La cuarta posición en la primera sede, Arroyo de la Encomienda (Valladolid), y el quinto puesto en la segunda, Eibar (Gipuzkoa), sitúan al el equipo coruñés en el cuarto lugar de la clasificación general de la Copa de la Reina a falta de la última parada.

Con 26 puntos, por los 34 del líder, el Majadahonda –Eibar, 32, y Sant Cugat, 30, ocupan la segunda y tercera plaza–, el CRAT necesita proclamarse campeón en Madrid y que el Majadahonda no pase de la séptima posición, el Eibar no supere la quinta y el Sant Cugat no mejore la cuarta.

Pequeños detalles

“Nuestro objetivo es ir a ganar la serie y a aprtir de ahí, soñar... Lo tenemos muy difícil, pero ganando en Madrid habríamos hecho todo lo posible", lanza Jos Portos, entrenador del CRAT, que confía en el potencial de sus chicas.

"Sabemos que estamos ahí, cerquita, y que pequeños detalles nos han privado de estar más arriba. Las chicas han estado entrenando muy bien, hemos conseguido recuperarlas físicamente y a nivel de sensaciones”, añade.

Tres partidos el sábado

El CRAT está encuadrado en el grupo C y será el primer equipo en saltar al Estadio Central, a las 10.44 horas contra las Jabatas de Móstoles: "Es unn equipo potente que ya se metió en la Copa de Oro la última serie, planta mucha cara en defensa y en ataque tiene un par de chicas muy rápidas”, advierte Jos.

En el segundo partido se cruzará con el Sanse Scrum (13.40h), “uno de los más flojitos, que está jugando por el descenso, pero igual eso les hace competir mucho mejor”, y en el tercero se medirá por quinta vez en el torneo al Complutense Cinseros (16.58h): “Esperamos jugarnos ahí la primera y segunda plaza del grupo”, concluye Jos.

El primer y el segundo puesto garantizan la clasificación para la Copa de Oro, que jugarán los ocho mejores equipos de la fase de grupos (primeros, segundos y los dos mejores terceros) y en la que se repartirán la mayor cantidad de puntos para la clasificación final: 20-18-16-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Doce convocadas

Portos convocó para la última competición oficial de la temporada a una docena de jugadoras: Maitane, Maica, Valle, Suari, Ceci, Alba, Alborota, Elsa, celebra el entrenador–, Leire, Luchy, Anita y Mariana.

Destaca la presencia de Elsa, una de las históricas del equipo y que hará su debut en 'seven' esta temporada después de superar una lesión: "Nos va a dar mucha intensidad y calidad en el juego”, celebra Jos.