Couceiro dice que el Ayuntamiento quiere cobrar al Depor por el uso de Riazor

El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, ha desvelado esta mañana que el Ayuntamiento de A Coruña "quiere cobrar" al club "por el uso del estadio", una vez que, a partir de 2025, finalice la actual concesión municipal que posee la entidad blanquiazul.

"Tras muchos meses de infructuosas reuniones de carácter técnico, el pasado 13 de febrero la alcaldesa me transmitió en comunicación no formal que el Ayuntamiento quiere cobrar al Deportivo por el uso del estadio, algo que nunca había ocurrido hasta la fecha en A Coruña. Es un hecho muy relevante, puesto que la mayoría de los principales clubes de Galicia y la mayoría de los equipos de España que utilizan un estadio municipal no pagan por su uso, ya que su actividad se entiende de interés social para los ciudadanos, y yendo incluso más allá, muchos de ellos perciben ingresos municipales como apoyo económico en forma de publicidad para la ciudad, algo que en nuestro caso no es así porque el Ayuntamiento no patrocina actualmente al RC Deportivo", ha lamentado el dirigente deportivista.

"Como presidente del RC Deportivo, quiero trasladar mi honda preocupación, que de confirmarse supondría en estos momentos aumentar las pérdidas que cada año tiene el Deportivo por estar fuera del fútbol profesional y en los años económicamente complicados que se prevén cuando se cumpla el retorno a la élite", ha argumentado.

Para Couceiro, "que la concesión del estadio fuera una losa para el Depor constituiría una injusticia histórica y una discriminación inadmisible respecto a los equipos contra los que tenemos que competir".

"Mi deseo es reunirme personalmente con la alcaldesa lo antes posible para expresarle mi preocupación y darle argumentos para que la nueva concesión se produzca en las mismas condiciones de disfrute del estadio que la otorgada en el año 2000", ha profundizado.

"El pasado 20 de febrero le solicité nuevamente y, ya esta vez por escrito, que me reciba para hablar de este importante tema y de otros que están sin resolver tras muchos meses de negociación y que a día de hoy todavía no han tenido respuesta", ha añadido.