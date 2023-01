El comodín Villares: "Estoy encantado de poder ayudar"

Diego Villares fue el mejor jugador de diciembre en el Deportivo para los aficionados blanquiazules. Un premio que recompensa su trabajo y su compromiso en cualquier posición en la que le toque jugar. "Ya lo dije la anterior vez que lo recibí, es un orgullo poder recoger este tipo de premios que otorga la gente. Ves tu trabajo recompensado", comentó el futbolista del Depor en la Ciudad Deportiva de Abegondo, donde le entregaron el galardón antes del entrenamiento.

Su partido más reciente fue como lateral, una demarcación en la que tuvo que jugar por las bajas la temporada pasada con Borja Jiménez como entrenador y a la que ha tenido que regresar por decisión de Óscar Cano, que optó por él ante Unionistas de Salamanca, en detrimento de Álvaro Trilli, para suplir la ausencia de Antoñito.

"No sé si hace falta decirlo. mi posición de siempre es el centro del campo, pero si tengo que jugar de lateral lo hago sin ningún problema. Estoy encantado de poder ayudar", indicó.

La apuesta por Villares como lateral ha dejado en una situación incómoda al canterano Trilli, que he visto cómo un jugador de otra posición le arrebata la titularidad. El lateral apenas ha tenido presencia en el terreno de juego desde la llegada de Cano.

"Está un poco desanimado, pero es normal. Cualquier jugador que no juegue siempre va a estar un poco mas desanimado, pero está contento. Lo veo entrenando bien y todos sabemos sus condiciones", explicó.

La titularidad en el perfil derecho no le pilló por sorpresa. "Me lo podía imaginar porque por la semana hablábamos un poco. Siempre bromean los compañeros con mi posición, teníamos dudas, pero lo podía intuir", confesó.

Su puesta en escena como lateral llegó por las circunstancias y el plan de partido. "Veía (el técnico) que por las circunstancias me podía acoplar mejor y que no era por ningún otro tipo de motivo".

Como el equipo es lo prioritario para él, está dispuesto a jugar donde le digan. "No sé si me va a tocar otra vez de lateral, de mediocentro, si no me tocará jugar, pero mientras pueda ayudar, donde sea".

Por delante, una cita marcada en rojo en el calendario. El Deportivo visita al Alcorcón, uno de los colíderes, que le saca cuatro puntos.

"Es un partido importante sobre todo porque es un rival directo. Nunca se sabe cuando puedes necesitar el golaveraje, que puede ser clave. Es importante, aunque todavía quede la segunda vuelta", precisó.

El Alcorcón de Pedro Mosquera y Víctor García está atravesando un gran momento y el Deportivo debe tener especial cuidado, "sobre todo", con los "cambios de juego" y "cómo giran el juego por dentro con Mosquera y Javi Lara".

"Estuvimos trabajando y haciendo más hincapié ahí", indicó el centrocampista reconvertido a lateral.

El Deportivo notó el efecto Lucas Pérez ante Unionistas. "En la grada, lo vio todo el mundo, el ambiente fue increíble. Ya se ve siempre, y ayudó el efecto Lucas. Se acopló bien al equipo y está leyendo bien en lo que nos puede ayudar", opinó Villares.

Con Lucas, el nivel del equipo sube y también la exigencia. ¿Es favorito a ser primero de grupo y ascender directamente? Villares responde entre el optimismo y la prudencia: "Puede ser, sobre todo con un refuerzo como Lucas, pero hay muy buenos equipos y la lucha por el primer puesto estará competida hasta el final".