‘Codeso’ y ‘xamendas’, los triunfadores de la noche

El Winamax Póker Tour sigue su periplo por territorio español, ofreciendo espectáculo allí por donde pasa. Este fin de semana fue el turno de A Coruña, que vivió una competida etapa que terminó con Jacobo ‘xamendas’ y Arturo ‘codeso’ como campeones y sendos billetes para la gran final.



Serán ellos dos quienes, el próximo marzo, jueguen de forma gratis la Gran Final del WiPT en Madrid, en el Casino de Aranjuez, que garantiza 500.000 euros en premios.



El torneo de póker tuvo lugar el pasado sábado en el Casino Atlántico de A Coruña y la emoción duró hasta poco entrada la madrugada. Un espectáculo de primer nivel del que queda mucho por disfrutar puesto que aún quedan nueve ciudades a las que acceder vía los torneos clasificatorios online de Winamax.

Una gran experiencia

A Arturo ‘codeso’, la Gran Final no le pillará muy lejos, pues él ya vive en Madrid y se desplazó hasta A Coruña para participar en esta etapa del Winamax Póker Tour, una cita en la que “el día ha empezado muy bien, me cargué de fichas muy rápido, pero en la mesa final, todo se ha cruzado. Por suerte, he acabado consiguiendo la entrada”. Una entrada que le permitirá jugar un torneo de 500 euros de buy-in “aunque no es la primera vez que juego un torneo de ese precio... ¡Incluso he ganado alguno!”, nos decía Arturo poco después de consumar su clasificación para la gran final de Aranjuez.



Jacobo, por su parte, admitía que “más feliz no se puede estar. He disfrutado como un enano”. En el caso del ferrolano, sí será la primera vez que juegue un torneo de 500 euros de buy-in, pues “aunque de vez en cuando vengo al casino, lo mío es más jugar a través de Winamax”, admitía.



Hasta la fecha, eran 31 los jugadores clasificados para jugar de forma gratis la Gran Final. Este fin de semana, cuatro nombres más se han sumado a la lista, los de Jacobo y Arturo y los de los dos ganadores de la etapa de Zaragoza.



El Winamax Póker Tour no se detendrá y visitará, este fin de semana Mallorca y Castellón. El Casino de Mallorca y el Gran Casino Castellón pondrán en juego, el próximo sábado, cuatro nuevos billetes para disputar la gran final.