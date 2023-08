El central Pablo Martínez entrena con el grupo en Abegondo

Pablo Martínez, central del Deportivo, se entrenó con el grupo después de haber realizado trabajo personalizado y ejercicios al margen de sus compañeros con el readaptador Álex Canosa durante los anteriores dos entrenamientos.

El defensa, que disputó el partido completo en la jornada inaugural frente al Rayo Majadahonda en Riazor (0-0), pasa a estar a disposición del técnico Imanol Idiakez de cara al encuentro del próximo 2 de septiembre en el estadio Anxo Carro ante el CD Lugo. El preparador donostiarra cuenta con toda la plantilla disponible, a estas alturas, para el derbi gallego.

Tanto Pablo Martínez como David Mella fueron felicitados por sus compañeros al inicio del entrenamiento. El primero, por su regreso al trabajo con el grupo, y el segundo, por su reciente convocatoria con la selección española sub-19 junto a Kevin Sánchez, ausente en la sesión del primer equipo.

Por otro lado, el delantero Iván Barbero se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros. El ariete realizó trabajo personalizado el pasado lunes pero ayer ya había entrenado con el grupo.

No estuvo en la sesión el canterano Rubén López, que sí estuvo en el entrenamiento del martes. Los canteranos presentes esta mañana con el primer equipo fueron Martín Ochoa, Diego Gómez, David Mella, Álex Barba y Jairo Noriega.

Por último, Kuki Zalazar se ausentó del entrenamiento después de haber rescindido su contrato con el Depor “de mutuo acuerdo” y haber fichado por el Córdoba, club del Grupo 2 de Primera Federación.

"El sábado va a haber mucho centro lateral"

Después del calentamiento y unos ejercicios de activación con rondos, Imanol Idiakez dio paso a la primera de las dos tareas principales del entrenamiento: media hora de transiciones. Un equipo, sin peto, trataba de salir de la presión rival y, si lo conseguía, finalizaba en un seis para cuatro con la ayuda de dos extremos que esperaban sobre la línea de cal. En caso de pérdida, el equipo con peto montaba una contra con sus centrocampistas y atacantes, mientras que su defensa se preparaba para despejar un centro lateral puesto por uno de los miembros del cuerpo técnico. “¡Concentrados! ¡El sábado va a haber mucho centro lateral!”, gritó uno de los miembros del ‘staff’.



Posteriormente, el entrenamiento se cerró con un partido a campo completo (12 contra 12) durante 45 minutos. El equipo sin peto estaba formado por un portero (fueron rotando Mackay, Parreño y Alberto), Ximo, Jaime, Pablo Martínez, Retu, José Ángel, Villares, Diego Gómez, Yeremay, Cayarga, Mella y Lucas. El conjunto con peto estaba compuesto por otro guardameta, Paris, Pablo Vázquez, Barcia, Balenziaga, Barba, Jairo, Isi, Davo, Martín Ochoa, Valcarce y Barbero.



El equipo sin peto se impuso por 2-0 con un gol de Diego Gómez, tras un robo al central Pablo Vázquez, y un tanto de Mella, al contragolpe en la última acción del partido y con la portería vacía después de que Alberto hubiera subido a tratar de empatar en el córner anterior.

Las indicaciones de Idiakez y el apoyo de Lucas a Mella

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, hizo hincapié en la defensa de los espacios interiores en la presión alta. “Lo que me supera, me elimina. Yo tengo que cerrar dentro. Si el rival juega con Paris (lateral derecho en ese momento), no está superando a ni uno. Pero si logra jugar con Jairo (mediocentro), toda nuestra primera linea está superada. Se defiende de atrás a delante y de dentro a fuera”, destacó el preparador donostiarra.

Otro de los detalles de la sesión lo protagonizó Lucas, al animar a Mella a protagonizar una jugada individual después de superar a Paris Adot y montar una contra: “¡Tú, Mellita, tú!”, le gritó el capitán durante la acción y después de que el canterano intentase un pase fallido.