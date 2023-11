'Cata' Prieto: "Si un profesional no sabe gestionar la presión, tiene un problema”

José Antonio Prieto ‘Cata’, que nació en La Roca del Vallés (Barcelona) pero es gallego de sentimiento, forma, junto a Braulio Vázquez, el binomio que ha hecho crecer a Osasuna desde 2017. Cata es el secretario técnico del club rojillo y el responsable de la confección del Promesas, que el domingo visita Riazor.

El pasado verano se te vinculó con el Deportivo.

Cuando finalizó la pasada temporada, que nos salieron las cosas bien, tanto Braulio como yo tuvimos varias opciones de distintos sitios, pero decidimos seguir en Osasuna porque estamos a gusto y ellos lo están con nosotros.

De todas formas, estando en el Osasuna en Primera División, igual el Depor quedaba muy por debajo de tus pretensiones.

No es por eso. Yo prefiero estar a gusto y que el proyecto ilusione, más que la categoría, pero a día de hoy es imposible estar más a gusto en otro sitio.

¿Cómo ves el proyecto coruñés?

Como gallego que me siento y presumo de serlo, el Depor en Primera RFEF tiene que ser candidato a todo porque tiene una historia a la que ser fiel, una afición fiel, soberana y numerosa, y es un club con una estructura gigantesca. Si ya era un gigante en Segunda, imagínate en Primera RFEF.

¿Qué te pareció la elección de la entidad blanquiazul por Fernando Soriano y Juanjo Expósito para el área deportiva?

Son muy buena gente. Tengo una relación personal con Fernando desde hace mucho tiempo y le deseo lo mejor. Es una buena persona, un gran profesional y está capacitado para lo que tiene entre manos.

¿Cómo valoras la plantilla que ha confeccionado Soriano?

No me gusta que valoren mi trabajo desde el exterior ni valorar el de los demás. Soy respetuoso con todo el mundo y no me corresponde a mí.

¿Pero la ves preparada para luchar por el ascenso?

El Depor, por historia, afición y posibilidades, tiene que confeccionar un plantel para subir sí o sí y tiene jugadores contrastados en la categoría.

¿Te sorprende el pobre rendimiento del cuadro deportivista en este primer tercio de la liga?

Antes de empezar la temporada, era el máximo favorito del grupo y lo sigue siendo a día de hoy. En el otro grupo hay un abanico más amplio, pero si coges un equipo que era favorito indiscutible, era el Depor, por historia, por estadio, por afición, porque es un club muy grande.

¿Entiendes que Idiakez empiece a estar cuestionado?

Ese no es mi tema, soy súper respetuoso, porque me llega con lo nuestro.

Cata (d), junto al técnico del Osasuna, Jagoba Arrasate | CA Osasuna

Aquí se ha remarcado en varias ocasiones la presión que puede suponer jugar en un club como el Depor, con más de 28.500 abonados y la obligación de ganar siempre.

Llevo años en el fútbol profesional y seas jugador, entrenador, director deportivo o dirigente, tienes que ser un profesional y saber gestionar la presión que demanda la categoría y la entidad en la que estás. Es importantísimo saber convivir con esa presión y que te pase la menor factura posible.

Óscar Cano dijo la pasada semana, en una entrevista con la revista 'Jot Down', que en el Depor “se genera una presión brutal para todos los profesionales que pasan por allí”.

En el fútbol y el deporte profesional todo el mundo tiene un estrés brutal, luches por la permanencia, por ascender, por ganar la Liga, la Copa, jugar la Champions... Desde 2014, cuando empecé en el fútbol profesional en el Real Valladolid, ha habido muy pocos días de mi existencia en los que no he tenido una presión enorme, creo que los puedo contar con los dedos de las dos manos y me sobran. Es más, te voy a decir una cosa personal, hace tiempo que voy de vez en cuando a un psicólogo para que me ayude en estas situaciones, porque te ayuda a gestionar el tema de estrés, la toma de decisiones. En el Depor es normal que haya presión, pero yo en el Mugardos o en el Villalbés también tenía presión. Si un profesional no sabe gestionar la presión, tiene un problema.

El club coruñés incorporó un psicólogo más hace un mes.

Un psicólogo te ayuda a prever sensaciones, a enfrentarlas y cuando he ido, he notado que me ayudaba. También creo que es algo muy personal, que el paciente tiene que ser muy receptivo a lo que te dicen.

Con todos los fichajes que ha hecho el cuadro deportivista este verano y resulta que los más desequilibrantes han sido Mella y Yeremay.

El Depor lleva ocho o nueve años trabajando muy bien la cantera, pero la cantera tiene varios procesos, el primero, captar bien. Luego, dotarlos de buenos entrenadores. El tercero, asegurarlos contractualmente. Y el cuarto, el paso al primer equipo y que el entrenador los ponga. No es sólo que lleguen a jugar un partido, sino que tiene que haber un proceso para que un jugador de la cantera se asiente en el primer equipo. Aquí nos pasa, que en el Osasuna tenemos ocho o nueve jugadores navarros y en el filial igual tenemos un 80 o un 90% de jugadores de la casa. Cuando haces un buen trabajo de cantera, el punto culminante es el primer equipo. De hecho, nuestra mentalidad y la del norte en general es priorizar la formación y el objetivo del Promesas es meter jugadores en el primer equipo. Si mantenemos la categoría, bien. Si no, no pasa nada.

Max Svensson finalizó su cesión por el Espanyol al Depor el pasado verano y ahora lo tenéis allí.

Sí, le conocíamos, queríamos fichar un sub-23 y era un jugador que por sus características, ir al espacio, su intensidad... se acoplaba muy bien a nuestra filosofía y estamos muy contentos con su rendimiento.

Ha jugado los trece partidos y ha marcado dos goles.

Llegó muy al final del mercado, lleva dos goles y ha dado dos asistencias como mínimo, pero ha jugado mucho en banda por necesidades, porque tuvimos una lesión, pero estamos encantados con él. Y fichar un delantero sub-23 no es fácil.

¿Qué es lo que más te gusta de él?

Me gusta cómo compite, es un jugador generoso en el esfuerzo, que tiene buen golpeo con las dos piernas, ataca muy bien el espacio, es un chico físico y competitivo.

Qué bien le vendría al conjunto coruñés, que tiene tantos problemas arriba, desde la lesión de Barbero.

Iván Barbero, cuando se recupere, les va a dar. Es un jugador bastante mixto, muy bueno en transiciones, con cierto gol, y que aquí, los años que compartí con él, sólo puedo tener palabras de agradecimiento.

¿Qué tipo de partido esperas?

Si vas a Riazor, sabes que vas a sufrir, porque el Depor es el gran favorito. Sobre todo quiero que los chavales compitan bien en ese escenario, más que el resultado, que chavales del 2002, 2003, 2005, que tenemos alguno, compitan en un escenario ante 20.000 personas, con esa exigencia y un rival de esa envergadura. Es importante que se expresen en ese contexto.

Desde que llegasteis Braulio y tú a Osasuna, el primer equipo no ha dejado de crecer. ¿Cuál es vuestro secreto?

No hay verdades absolutas, tener una coherencia deportiva y económica. Entre bambalinas, haciendo las cosas con total sinceridad, y el que toma las decisiones es Braulio, pero cuando salimos de ella, todos a una. E intentar minimizar el porcentaje de fracaso con mucho trabajo. No es un secreto, que nosotros también perderemos algún día. Y adaptar nuestra manera de ver el fútbol al club y a la sociedad, que es muy importante.