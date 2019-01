Cartabia o Luis Alberto, la gran duda para el ataque

Fede Cartabia y Luis Alberto son los dos favoritos para suplir la marcha de Ryan Babel, quien, tras el último partido oficial del año, anunció que no continuará en A Coruña en 2017 y que está a punto de firmar por el Besiktas turco.

Los dos exblanquiazules gustan a la secretaría técnica herculina, sin embargo, no se antoja sencillo conseguir el regreso de ambos este invierno.

En principio, parece que la idea de la directiva es conseguir la vuelta de uno u otro.

En el caso del futbolista argentino, finaliza su contrato con el Valencia el próximo 30 de junio y ya le comunicó al club ‘ché’ su negativa a renovar.

El Depor cuenta con el sudamericano para la próxima temporada, sin embargo, el conjunto coruñés estaría encantado de que Cartabia adelantara su regreso a enero en el caso de que consiguiera la carta de libertad. La entidad blanquiazul no está dispuesta a pagar un traspaso en el mercado invernal por un jugador que quedará libre en verano.

El ambiente en Mestalla es muy tenso. En sus últimas ruedas de prensa, la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, ha señalado a los futbolistas como los principales responsables de la crisis que vive el equipo de la ciudad del Turia. Estos ataques han provocado que el vestuario esté enfadado con la dirigente, mientras que la directiva, por su parte, ha declarado transferibles a prácticamente todos los integrantes de la plantilla.

Uno de los que menos están jugando es Cartabia, que podría aprovechar para intentar convencer al club valenciano de que le deje marcharse al Depor.



el gaditano, a la espera

Luis Alberto también se encuentra a la espera de concretar su futuro.

En los primeros cuatro meses y medio de competición, ha sido un mero espectador en la Lazio, donde sólo ha disputado 27 minutos. De ahí, que el mediapunta desee marcharse cedido.

El equipo italiano vería con buenos ojos que se fuera, para que así pueda revalorizarse.