Cano: "Tenemos un gran equipo y en algún momento va a explotar"

El técnico del Deportivo mantiene su crítica sobre el juego del equipo el pasado martes en Badajoz (1-0), pero también la confianza en el grupo antes del partido con el Racing de Ferrol. Estas han sido sus reflexiones este viernes en la Ciudad Deportiva de Abegondo:



Postbadajoz:

Hicimos un día de viaje larguísimo, llegamos a las siete la mañana y fueron a descansar. Ayer encontré esas caras de saber que no estuvimos a nuestro mejor nivel ni fue nuestro mejor partido, les dije que un día malo lo puede tener cualquier equipo pero no puede volver a pasar esa pérdida tan exagerada de tensión o como queramos llamarlo.

Análisis derrota:

Si te soy sincero, la sensación desde el minuto 1 es que faltaba algo, emoción para jugar, alma, algo que nos ha caracterizado. Teníamos una forma de proceder, muy peligrosos con balón, no dábamos pases por dar, sino para generar peligro. Si nos personamos en Badajoz y eso que los pases son sin intención, si es tenerla por tenerla, eso me deja muy insatisfecho y cabreado. Parecía mal lo que dije tras el Castilla y ahora parece que a la gente le parece mal que diga que se ha hecho mal. Yo a la gente les digo lo que pienso: ante el Castilla un partidazo teniendo en cuenta el contexto y ante el Badajoz, uno muy malo. Y no lo digo yo, ellos mismos, el vestuario, te dice que no saben lo que les pasó, que no eran ellos. Fandiño dijo "hemos hecho el mejor calentamiento del año" y luego hicimos el peor partido del año. Esto es el fútbol

Racing:

Es un equipo muy hecho y muy bien hecho, gente de mucha experiencia en todas las líneas., centrocampistas que saben jugar muy bien, gente intermedia que desequilibrar, y que genera mucho fútbol por fuera, sus 2 extremos están entre los 4-5 que en mejor forma están en la categoría. De su expresión depende gran parte del éxito ofensivo del Racing. Vamos a intentar que no dispongan de esas situaciones que les hagan peligrosos por fuera y seguir la línea inmaculada que llevábamos antes de Badajoz

10 puntos con el Córdoba:

Cuando se habla de fijarse en uno mismo, el que lo habla no miente, pero hay que tener en cuenta que el uno mismo está inmerso en una competición con otros que hay que considerar. ¿Hay puntos para recortar la diferencia? ¿Fue capaz el Racing la temporada pasada? Todos van a pasar crisis. Vamos a centrarnos en nosotros, para cuando eso suceda estemos preparados para recortar los puntos. El Córdoba está con flow y casi te acaba ganando de cualquier manera porque tiene muchos recursos. Vamos a recuperar nuestra mejor versión y lo demás vendrá por arrastre

Dijiste que te veías líder en Navidades, pero el rendimiento fue pobre:

No creo que sea pobre rendimiento, los resultados no se han ajustado a los merecimientos, quitando el partido tan nefasto en Badajoz. Ay de mí si no creyese que podemos ser líderes con el equipazo que tenemos. Si no pensase así, me iría mañana. Creo que esa racha nos va a llegar y, cuando pase, fallarán los demás. Tengo claro que este equipo va a discutirle la primera plaza al que sea y luego nos jugaremos el ascenso de la manera que sea. Tenemos un gran equipo y en algún momento va a explotar. Voy a entrar alguna vez en esta sala de prensa con 6-7 partidos sin haber perdido.

Sustituto de Soriano; Narro, Yeremay: Hemos probado tres jugadores en esa demarcación.