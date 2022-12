Cano, sobre las palabras de Couceiro sobre Lucas: "Las manifestaciones del presidente las respeto y a quién no le gustaría tener un jugador así en esta categoría"

El inicio del mercado de invierno está a la vuelta de la esquina pero Óscar Cano no quiere ni oír hablar sobre el mismo hasta que el equipo blanquiazul no esté de vacaciones.



El técnico del Deportivo aseguró que en su cabeza solo está el partido que les medirá mañana al Ceuta. Tampoco quiso pronunciarse sobre una posible llegada de Lucas Pérez, al que no nombró, ni sobre las declaraciones del presidente herculino, Antonio Couceiro, en las que admitía que el club haría un esfuerzo y que las posturas estaban cercanas.

Muy cauto



“No me sentiría decepcionado (si no viene Lucas) porque no lo tengo. Ya estoy acostumbrado (a que las operaciones de mercado se den o no), llevo muchos años en el fútbol, las he vivido de todos los colores. Pero ni Lucas ni ningún jugador está dentro de mi radar, tenemos un partido muy importante. Las manifestaciones del presidente las respeto y ¿a quién no le gustaría tener un jugador así en esta categoría? Cuando pase el partido del Ceuta no solo sobre este jugadorn sino también sobre otros haremos las cábalas de cómo puede ser el equipo”, indicó el preparador.



Cree que es fundamental que no pierdan el foco sobre lo que viene por delante, porque supondría no prestar atención a lo inmediato. “Ahora Ceuta. Teniendo tan próximo un partido no es bueno desatender lo que tenemos delante de nuestra narices para atender las cosas que están por ver y realizarse. A estas alturas de semana a mí el mercado es lo que menos me interesa”, afirmó durante la rueda de prensa prepartido que ofreció en la Ciudad Deportiva de Abegondo.



Al insistir sobre el mercado indicó que era sobre todo trabajo de la Secretaría Técnica, encabezada por Carlos Rosende y Juan Giménez, y que había una comunicación fluida, que se intensificaría tras el encuentro liguero.



“Juan y Carlos están muy al tanto de los márgenes de mejora (del equipo). Siempre hablamos más a principio de semana, ellos llevan muchos años en el futbol”, comentó y añadió que desconocía con qué montante contaba el Depor para poder fichar y en qué estado se encontraban las conversaciones



“No manejo información relacionada con las negociaciones, no puedo contestar, son cosas que tienen que llevara las personas que llevan eso en el club. A mí me consume todo lo que tiene que ver con el equipo. No sé de qué dinero disponemos, tampoco creo que haya que hacer muchas incorporaciones, el equipo está bien", afirmó durante su rueda de prensa.

El presidente herculino, seguro

El máximo mandatario blanquiazul, Antonio Couceiro, es poco dado a los focos y a manifestarse muy a menudo sobre temas que atañen el club, pero en una reciente comparecencia sí que se pronunció y de forma clara sobre el estado en el que se encontraban las negociaciones para incorporar a Lucas Pérez.

“Por nuestra parte, hay absoluta voluntad de llegar a un acuerdo por Lucas y haremos un esfuerzo dentro de nuestros límites. Entiendo que será posible”, afirmó en un acto de presentación de un acuerdo de patrocinio.

Aseguró el presidente que la “interlocución con Lucas es franca y fluida” y dijo que “ahora se trata de sumar al Cádiz” a la ecuación porque para los andaluces es un jugador importante.

Creo que el acuerdo podrá darse”, comentó el dirigente del Deportivo, quien subrayó, como se explicó en la información de este periódico a principios de mes, que “por parte de Lucas Pérez es clara la voluntad” de fichar por el conjunto herculino, con un importante “esfuerzo económico” al que está dispuesto para regresar al equipo de su ciudad.