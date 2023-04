Óscar Cano: “Queda tiempo y a eso nos vamos a agarrar”

El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, admitió que la derrota ante Unionistas había hecho daño, pero que solo quedaba mirar hacia adelante. “Todo lo que sea no ganar fuera de casa complica ascender (directamente). Queda tiempo y a eso nos vamos a agarrar. Cuanto antes olvidar el resultado, el fútbol te da una oportunidad el fin de semana siguiente. Hay que corregir lo que no hemos hecho bien y pensar en el Fuenlabrada”, comentó en sala de prensa.



Sobre las bajas Pablo Martínez tuvo una migraña, mientras Alberto Quiles terminó con unas molestias en el gemelo. Sobre los cánticos en su contra, le quitó importancia y entendió las quejas. “Les está tocando vivir algo que no merecen, es normal que se quejen de que su equipo no gane. Solo puedo seguir trabajando hasta que nos dejen”, dijo y añadió que “si estoy o no en entredicho no es algo que me corresponda a mí. Sabemos que el día que firmamos un contrato nos queda un día menos. Lo que me importa es limpiar cabezas y trabajar de la mejor manera posible".