Cano: "Nuestra ambición está intacta para quedar primeros"

El momento clave de la temporada ha llegado, ese en el que, como decía Luis Aragonés, se decide todo. Así lo entiende también el preparador del Deportivo, Óscar Cano. El equipo se presentará el domingo en A Malata con la confianza que le aportó la primera remontada con el técnico granadino en el banquillo blanquiazul (4-2 al Fuenlabrada). Enfrente, un rival directo, un partido con más de tres puntos en juego y en el que los herculinos contarán con cerca de 2.000 aficionados por tercer encuentro consecutivo a domicilio. El míster analizó todo ese cóctel en la sala de prensa de Abegondo este viernes.

"La sensación como entrenador es que la victoria en casa ayuda, que hicimos por momento muy buen fútbol y cuatro goles. Ayuda eso y también el hecho de responsabilizarnos con la realidad de las cosas y eso es que cada vez queda menos tiempo y hay enfrentamientos directos entre los seis primeros clasificados y aunque no va a ser definitivo sí va a ser muy importante salir con las opciones intactas y eso pasa por ir a ganar", valoró.

Este es el Racing que espera: "Trata de venir a buscarte a tu campo, te asfixia con esa presión de los de arriba y eso puede hacer que el partido empiece con un ritmo alto. Yo creo que no solo va a empezar, sino que el partido va a ser así, con un ritmo alto", pronosticó.

El Depor, con el focus. "Nosotros vamos a estar con la necesidad y la responsabilidad a tope para quebrar la racha que llevamos como visitantes", dijo antes de insistir en la trascendencia del partido. "No es solo que tú ganas, sino que lo haces ante un rival directo. Es una oportunidad magnífica para romper esa racha".

El Deportivo se ha mostrado frágil a domicilio, pero serio como local, aunque con matices, en opinión de Cano. "Ganamos cinco partidos fuera. No son grandes números, pero tampoco ridículos. Son números malos por el equipo que somos. Insuficientes dada la ambición que tenemos. Nos vamos a desvivir por intentar ser un equipo fiable fuera de casa, yo soy optimista porque veo a diario que vamos a poner lo mejor para que eso suceda", aseguró.

La ambición se pone a prueba en el campo. "Nuestra intención siempre es ir a por el partido. Primero porque somos el Depor, segundo porque tenemos una plantilla de gran nivel y tercero porque tenemos que ganar. Vamos a tener en cuenta a quién tenemos enfrente, como siempre, pero eso no puede condicionar nuestra forma de jugar y de intervenir".

En la grada, el equipo estará arropado. "Supone un plus de responsabilidad y de protección también. Se dan todos los ingredientes para que haya una buena tarde de fútbol", afirmó.

La cita de A Malata llega tras la primera remontada con él, la segunda del Depor esta temporada. "Este equipo no ha tenido muchos golpes relacionados con que el rival se adelante y cuando ha pasado ha sido en el tramo final de los partidos. Yo me quedo con la última sensación. El otro día el equipo venía de perder, encaja un gol de los que ocurren una vez en cientos de partidos, el equipo vuelve a ofrecer una gran versión, empata, y en el saque de centro encaja el segundo. Dos golpes en poco tiempo. Y luego saca la madurez para saber que íbamos a ganar. Me quedo con eso con independencia del escenario en el que aconteció. Hablamos con ellos, les decimos que estén tranquilos, que paren y miren el reloj. Lo que pasa es que muchas veces el gol ha llegado estando con uno menos", reflexionó.

Con diez se quedó en la última salida, ante Unionistas de Salamanca, por la roja a Roberto Olabe. "Se analiza (expulsiones) pero no hay una única razón y forma parte de la incertidumbre del juego. Igual haciendo las mismas cosas la siguiente temporada no te expulsan a ninguno. Pero lo que sí es cierto es que condiciona mucho, que es muy ventajoso jugar con uno más. La solución es que midamos".

¿Se plantea la titularidad de Max Svensson? Así lo ve Cano: "Con Max tienes un dique, incomoda mucho al rival y nos da espacio. Eso es lo que ganamos. Perdemos que cuando perdamos la pelota nos quedamos sin un elemento cerca. Estamos con una idea principal y alternativas", dijo el míster sin dar pistas.

Ambición. Esa es la palabra en el vestuario. "El equipo está preparado para ganar a cualquier rival, nuestra ambición está intacta para quedar primeros, ahora hay enfrentamientos directos y muchos los tenemos nosotros. Si salimos victoriosos, vamos a tener el campeonato más cerca", advirtió.



También valoró que el Depor es uno de los equipos que más se acerca a su modelo de juego ideal. "Me gusta que miequipo tenga la pelota, con ese ansia por recuperarla cuando no la tenga y que sepa leer e interpretar lo que está sucediendo en el campo para poner el ritmo preciso a cada acción. Este Depor cuando se junta en torno al balón eso lo hace muy bien. Qué más da lo que me guste. Lo que me gusta es ganar porque estoy en un mundo competitivo. Jugar bien puede ser de una forma u otra en función de los jugadores que tenga. Otra cosa es lo que a mí me gusta, pero reconozco que entre lo que me gusta y lo que hace el Depor hay muy poca distancia así que soy doblemente feliz", confesó.