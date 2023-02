Cano: "Nosotros de conformistas tenemos cero"

El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, repasó toda la actualidad del equipo en una amplia rueda de prensa. Analizó los problemas del equipo a domicilio, aseguró que su Depor no es conformista y valoró momentos personales de Kuki, Svensson, Jaime, Pablo Sánchez, Raúl, Lebdenko... Estas fueron sus reflexiones:



La lesión de Max Svensson

Al final del entrenamiento hay dos acciones muy exigentes, una es una carrera con Pepe en la pugna del balón, notó molestias y los servicios médicos intuían, aunque hubo que hacerle pruebas, un problema muscular. Esperemos que esté de baja el menor tiempo posible. Tiene una energía que nos beneficia mucho.

La situación de Jaime

Hablaré con él y veremos qué hacemos. No hay una última hora relacionada con Jaime.

Talavera

Es muy distinto a nivel incluso clasificatorio relacionado con los puntos. En casa no solo no pierde sino que desde el 6 de noviembre no encaja. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, capaz de dominar a cualquier rival con independencia de la jerarquía del que tiene enfrente, con una línea competitiva que les ha permitido merecer salir de los puestos de abajo, algo que hace unos meses parecía impensable, como en el caso del Ceuta, que todo el mundo les daba por descendidos y ahí los tienes a los dos.Juega muy bien al fútbol, centrales con muchísimo protagonismo y que mete muchos futbolistas por delante de la pelota.

Raúl y Lebedenko

Tienen similitudes, dos grandísimos defensores. Esta plantilla tiene muy pocos jugadores fijos. Los centrales han jugado mucho, excepto Borja que venía de lesión y recaída, ellos son dos jugadores muy similares, quizás Lebedenko es algo más ágil por complexión física y mayor conducción de balón, Raúl tiene más precisión en los envíos. Son dos jugadores difíciles para el adversario. Lo importante es que está Raúl de vuelta. A mí me gusta tener a los dos disponibles. Primero por su felicidad y segundo porque me da más posibilidades de hacer una alineación.

Falta de riego en los campos y queja del Depor

Hasta donde yo sé no hay normativa que te obligue a regar el campo como sí la hay en LaLiga. Para nada es una excusa. Cuando a uno le preguntan, con independencia del resultado, por qué no se ven las mismas cosas que en Riazor, una de las principales es porque no está como Riazor. No se pueden ver las mismas cosas si caminas por un lugar o por otro. Cada equipo juega con sus armas. Hay un responsable del Sanse que dice que no van a regar y no pasa nada. Si se lo permiten, igual yo también lo hago cuando venga uno de arriba. El juveniles cuando venía el Sevilla o el Betis les metíamos en la tierra porque era la única posibilidad. No es queja o excusa, es una explicación de por qué no se ven las mismas cosas en uno y otro escenario.

Nuevo estilo como visitante, más directo

La preparación del partido con jugadores tan buenos e inteligentes como los que tenemos no requiere grandes artificios ni explicaciones por parte del entrenador, depende también de las alineaciones, porque los jugadores tienen un estilo. Nadie es inmovilista, nosotros movilizamos el arsenal intelectual y de pasión para hacer el equipo lo más competitivo posible. Ante el Sanse en la primera media hora había sensación de poder marcar: córneres, una de Quiles, un desmarque de Max… Ellos se vieron sorprendidos porque jugamos más en largo, pero en el banquillo de enfrente había gente inteligente y se juntaron atrás en la segunda parte y hubo que volver a jugar como de costumbre, sin la eficacia que queríamos tener. Es muy difícil la competición y ganar fueran de casa. Satisfecho no, porque la intención es ganar, pero me gusta poner en valor cosas que se han hecho bien. Tampoco vi muy exigido al equipo en la parte de atrás, algo que sí vi contra otros equipos. Sentí que el equipo fue mucho más estable en situaciones defensivas y a ver si eso nos permite el siguiente paso, que es ganar. No podemos conformarnos con sacar punto a punto fuera de casa porque los demás llevan una dinámica muy acelerada.

Vuelta de Rubén

No hay un cambio de estilo porque quiero que el Depor juegue como viene jugando que es lo que mejor hace, pero de forma puntual en un partido o dentro de un partido pueden aparecer estas alternativas relacionadas con el juego. Si a Rubén no le implicas en la salida, recuerdo a un Rubén muy bueno en el Castellón jugando el equipo de manera muy directa. Él no va a ir al espacio, pero si está cerca de los que hacen el trabajo más sucio el equipo se puede beneficiar también.

Depor conformista

Soy muy respetuoso con la opinión de la gente. Conformismo sería no modificar cosas. Un entrenador conformista no pone dos delanteros o hace cambios para buscar un gol o no cambia la propuesta. Soy el que más veces dije que el Depor no me gustaba fuera de casa. A ver dónde está ahí el conformismo. Igual remarqué eso y da pie al debate, pero conformistas no, porque reconocemos que el equipo no está bien y se buscan soluciones.

Polémica arbitral

El que le hace penalti a Antoñito, que no se vio por la tele porque no hubo imágenes de los últimos minutos, reconoce que lo hace. Quiles los está metiendo todos. ¿Qué estaríamos diciendo? O el penalti a Mario, o la oportunidad de Quiles, que fue primero que las suyas. Hay detalles que cambian demasiado la opinión que tenemos de las cosas. Hay cosas que hace bien el equipo. A mí no me gustó el equipo contra el Mérida, que el partido cayó de nuestro lado por una acción puntual. Cuando el equipo gana y cuando no gana tengo que tener la misma tendencia de ver las cosas que se hicieron bien y mal. Si algún detalle fuera favorable estaríamos hablando de un Depor firme, que no encaja fuera de casa. Yo no puedo estar tan en los extremos de las cosas. Nosotros de conformistas tenemos cero. No me puedo conformar porque si no cumplo con los objetivos quedo como un parado más y sin saber cuándo puede llegar la siguiente oportunidad. Probamos cosas, alineamos, cambiamos de estilo, y eso tiene que ver con que somos inconformistas.

Importancia de ganar en Talavera por la frustración a domicilio

Vemos como sometemos a los rivales en casa y fuera, aunque no te puedes acercar a eso, hay mucha diferencia. Hay que aproximar y eso pasa por aumentar los registros fuera. Es una auto obligación porque la media inglesa no nos da para ser campeones si la Liga sigue así.

Cantera

Aquí me dicen que hay que ganar todos los partidos, no te dicen ven a entrenar, sino ven a ganar. Eso hace que piense mucho más en el día a día de lo que puede pensar otra persona. En muchas ocasiones no pueden coincidir las dos cosas. A lo mejor llega un chico y derriba la puerta, pero lo lógico es que los chavales necesiten tiempo de adaptación a la categoría. ¿Cómo lo hacemos? Veo todos los partidos que puedo del juvenil, me parece fantástico porque juegan muy bien y tienen un alma increíble, veo al filial, tengo esperanzas, lo reporto en charlas con la dirección deportiva, pero no puedo ir mucho más allá. El día que tenga que poner un jugador del filial porque creo que está mejor, lo pongo. Pero si yo no acierto en las alineaciones podemos dejar de ser campeones o de ir al playoff. Ancelotti dijo que está en el Madrid y nadie le llamó para dar oportunidades. No tengo ningún tipo de manía ni afán porque jueguen o no juegan los chicos.

Equipos que proponen como el Talavera o equipos reactivos

Nos han hecho daño los dos perfiles y les hemos hecho daño a los dos perfiles. Lo único que espero es que mis jugadores se encuentren bien el domingo, que el campo esté en perfectas condiciones y tratar de ser mejor que el rival que tenemos enfrente.

Kuki, a veces en entrenamientos por espacios centrales

Lo hemos probado por dentro y por fuera. Es un chico extraordinario, viene con una entereza cada día a entrenar, sabiendo que es muy difícil saber la participación que tuvo el año pasado y ahora, que en su etapa juvenil hacía 20-30 goles o que en el Valladolid dudaban si darle protagonismo en el primer equipo. Es un tipo que hace mejor a los demás porque entrena como una bestia y es el único camino que tiene cada jugador para reivindicarse.

Pablo Martínez, adaptación

Posiblemente si empiezo la temporada con el Depor igual no le hubiese alineado por las primeras jornadas, pero porque en ese momento no estaba bien. En este momento emerge el gran Pablo. En nuestros partidos hacía buenos encuentros pero luego tenía algún desajuste. Está adaptado. Estamos viendo un jugador con un rendimiento altísimo y eso tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Ayer me decía un amigo, porque no soy amante de las estadísticas, que somos el equipo del grupo con mayor expectativa de gol y que deja menor expectativas a los rivales, es decir, el que más oportunidades genera y menos concede. Hay que tratar que las oportunidades acaben en gol y el rival no marque. Hay muchas cosas que se hacen bien y hay margen de mejora y eso pasa por ser más competitivos fuera de casa.