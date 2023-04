Óscar Cano: "Nos vamos a partir la cara, futbolísticamente, para cambiar la dinámica fuera"

El Deportivo mantiene intactas sus opciones de ascenso directo, pero estas pasan en gran medida por ser capaz de volver a ganar a domicilio (no lo hace desde el pasado 19 de febrero, cuando se impuso al Talavera).

Para lograrlo el técnico blanquiazul, Óscar Cano, promete entrega por parte de sus jugadores para tratar de llevarse los tres puntos este domingo a las 20.00 horas ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel.



Romper la mala racha como visitante

“Los argumentos son siempre los mismos (a domicilio), se nos puede acusar de no tener un rendimiento acorde a casa, de tenerlo muy distinto. Pero no hemos sido inmovilistas, se nos podrá acusar de todo, pero no de no ser ambiciosos. Tenemos la esperanza de insistir, de encontrar ese partido, que gire el viento y qué mejor que este momento, a estas alturas de la temporada. Si hay exigencia es ahora, nos vamos a partir la cara futbol, futbolísticamente hablando, para cambiar la dinámica”, afirmó.



Lucas, una baja notable a suplir

Reconoce que la baja de cara a este encuentro de Lucas Pérez es “significativa” y no quiso desvelar cuál será el plan para suplirlo. “Es el mejor jugador de la categoría, pero hay que pensar en los que tenemos, en los que podemos contar, que lo van a hacer de la mejor manera posible ¿La forma de hacerlo? Lo veréis el domingo, la plantilla asume con naturalidad que nos jugamos mucho y está con responsabilidad para afrontar la situación. Lucas nos ha dado un plus definitivo, pero en este partido no está y tendremos que hacerlo lo mejor posible. Tengo confianza plena en los que salgan por él y el domingo veremos cómo lo afrontamos”, incidió.

Muchos factores que influyen

Cano no quiso poner el foco solo en el aspecto mental como causa única de la dinámica del equipo a domicilio y consideró que hay más factores que explican los problemas del Deportivo cada vez que ejerce como visitante.



“Lo psicológico influye, interactúa la parte mental y futbolística, pero creo que ha habido circunstancias relacionadas con el fútbol, las decisiones, no me refiero al arbitraje, empezando por las mías, que puede que hayan hecho que no rindamos de la mejor manera. No hemos podido ponernos por delante (en algunos partidos) y en otros estando la igualdad presente nos hemos quedado en inferioridad numérica. No ha sido solo un aspecto el que nos ha provocado no ganar fuera de casa con mayor asiduidad”, afirmó. Asimismo, quiso hacer hicanpié en que el Deportivo responde de forma diferente cuando juega fuera. “No encajamos los golpes igual fuera que en casa. Aquí hubo equipos que nos lo pusieron difícil, como el Fuenlabrada, pero la gente tuvo esa tranquilidad que quizá fuera de casa nos faltó”, aseveró y dejó claro que “ tiene que llegar ese día (de volver a ganar a domicilio) y qué mejor escenario y qué mejor momento que ante el Córdoba”.



Un rival obligado a ganar

El cuadro verdiblanco, ahora bajo la dirección del exblanquiazul Manuel Mosquera, está muy necesitado de puntos, algo con lo que puede jugar el Depor. Después de una gran primera vuelta, en la que fue líder destacado, llegó con el nuevo año un importante bajón y ahora mismo está a cinco puntos del playoff, si bien tiene un partido menos, que jugará este miércoles ante el Racing de Ferrol.



“Es un equipo que partía con el mismo objetivo (que nosotros), que durante muchas jornadas fue líder del campeonato y que está ante su última oportunidad de entrar en playoff. Gran parte de sus posibilidades tienen que ver con ganar estos dos partidos, el domingo y el miércoles”, subrayó.

Una plantilla con varios peligros

Cano afirmó que el potencial del cuadro andaluz va más allá de Kike Márquez. “Kike tiene muchos registros, puede jugar de espaldas, no le puedes dejar girar... Pero no podemos centrar la atención en un solo jugador, el Córdoba tiene muchos argumentos”.