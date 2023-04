Cano: “No puedo pensar en playoff cuando quedan puntos para ser campeón”

El técnico del Deportivo, Óscar Cano, aseguró que el empate le parecía un resultado justo, después de un partido muy trabado y en el que el Depor gozó de la ocasión para ganar el duelo en el tramo final.



“Fue un partido muy igualado, como sabíamos de ellos, de su potencial, con Héber y Carlos, quitando unos acercamientos de ellos y nuestros la primera parte ha sido muy igualada. No recuerdo en la primera ninguna parada de Mackay”, aclaró el técnico, que indicó que “esperaba un partido muy cercano a lo que puede ser un partido de playoff”.



Admitió que tuvieron “la más clara, en un minuto que pudo ser clave, no había mucho margen de rectificar y al final acabó el partido con envíos al área. El empate es justo, partido muy reñido entre los dos equipos”, indicó.



Una acción en la que Arturo, con todo a favor y Gazzaniga algo vencido, mandó fuera el esférico. El míster quiso quitarle hierro al fallo. “Lo que no se puede es señalar a nadie (por el fallo de Arturo). Viene de no jugar muchos minutos y no es fácil en un partido tan rodado acertar. Ha venido a darnos mucho, hoy la ha tenido y cuando la vuelva a tener la marcará”, desveló.



Para él de nuevo, como en los últimos duelos a domicilio, al Depor le faltó efectividad. “Tuvimos la más clara, como en León y vamos a quedarnos con el esfuerzo que han hecho los chicos y que hemos llevado bien la exigencia”, pidió.

Piensa en ser primero

Defendió el desempeño de sus jugadores en un partido de tanta exigencia.



“Hay que estar en el campo, con ésas pulsaciones y saber que tienes una responsabilidad altísima. Son dos puntos menos pero creo que podemos ser campeones, quedan muchos por disputar, seis partidos, 18 puntos, a un partido y medio y a uno de los de arriba aún lo tenemos que recibir y habrá aún muchos vaivenes (en la tabla)” Y es que a pesar de dejarse puntos no quiere aún hablar solo de playoff. “No puedo pensar en el playoff cuando hay puntos de por medio para tratar de ser campeón, la presión es la que tenemos que tener por ser el Depor. Hay que seguir luchando. El Castilla tiene ahora dos (partidos) fuera, nos medimos a rivales directos y puede pasar cualquier cosa. No voy a arrojar la toalla y el equipo menos”, comentó el míster, que sobre los cánticos contra él dijo que "respeto absoluto a nuestra gente y a seguir trabajando".

Parralo: “Nos faltó dar ese último pase bien”

El entrenador Cristóbal Parralo cree que al Racing de Ferrol le quedó acertar en el último pase para poder hacer más daño y a la postre llevarse los tres puntos en A Malata.



“Héber (Pena) y Carlos (Vicente) han llegado mucho, nos ha faltado rematar esas opciones, tener ocasiones más claras y dar ese dar último pase bien”, aclaró el extécnico del Depor durante su comparecencia de prensa,



Indicó que no están pensando ni en playoff ni en ascenso directo y que piensan solo en el objetivo de meterse en la promoción. “No hablamos ni de que estamos en el playoff, hablamos del rival de cada semana. Lo primero es cumplir el objetivo de clasificarnos para el playoff, está complicado para todos, vamos a ver qué ocurre. Estamos ahí arriba” incidió.

Buena imagen

Sobre su plantel dijo estar “satisfecho por el trabajo del equipo y los jugadores. Volvimos a ser nosotros, practicar ese fútbol que solemos practicar. Hubo una situación en la que no pudimos adelantar, y luego en un error nuestro ellos también”, argumentó.



No quiso pronunciarse sobre la jugada del gol anulado por mano de Héber Pena. “No nos gusta hablar, no he visto la jugada repetida. Si la ha pitado el árbitro, respeto total. Nunca hablo de los árbitros, se pueden equivocar, como todos”, comentó.



Sobre el marcador final admitió la falta exigencia de la categoría. “Esto no es nada fácil ni para nosotros ni para nadie. Hemos sumado un punto más, nos habría gustado ganar el partido, pero me quedo con las sensaciones buenas”, aclaró.



“Ha sido un ambiente increíble, gracias a la afición por el respaldo, no podíamos decepcionarla en cuanto a entrega y sacrificio y creo que la gente se ha ido satisfecha”, aseveró.