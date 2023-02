Cano: "Ser líderes no tiene importancia vital, pero sí anímica"

Óscar Cano repasó la actualidad del Deportivo en una amplia rueda de prensa en Abegondo. La posibilidad de ser líderes, el rendimiento a domicilio y como local, la vuelta de Gorka Santamaría, nombres propios como el de Kike Saverio o las virtudes del Badajoz fueron algunos de los temas que trató.



Liderato

Es una oportunidad de sumar tres puntos más y ver qué hacen los demás. Estamos todavía muy lejos del final de la temporada y creo que va a haber mucha modificación, entiendo que va a haber un vaivén importante relacionado con la posición. Lo más importante es que el trayecto que llevamos nos ha permitido poder estar ahí ya, que seamos líderes no va a tener una importancia vital aunque a nivel anímico sería importante porque supondría concretar una gran remontada.

Candidatos al ascenso

Por la distancia entre nosotros, a todo el mundo le puede parecer que los máximos aspirantes sean Real Madrid Castilla, Alcorcón y Deportivo, pero no me olvidaría del Córdoba o del Racing. No daría a nadie por muerto y por detrás hay gente que viene fuerte como puede ser el filial del Celta. Sí es cierto que por los puntos que llevamos y la dinámica actual a todo el mundo le puede parecer que solo hay tres aspirantes.

Ganar fuera de casa

Más que por resultados, que a todos nos gusta ganar fuera y en casa, mi cabreo por decirlo de alguna manera en los partidos como visitante es que veía al equipo sufrir, que le hacían ocasiones, con menos consistencia que en los dos últimos partidos y no lo digo solo por las porterías a cero, sino porque minimizamos a los dos rivales. El Alcorcón lleva un punto más como visitante. No puede ser que nosotros lo hagamos de manera desastrosa y ellos muy bien. Si me preguntas por las sensaciones, no me estaba gustando del todo lo que se estaba viendo y eso que ganamos muchos partidos. Ahora veo un equipo más compacto, que concede mucho menos. Dejamos la sensación de que va a ser muy difícil hacernos ocasiones.

Badajoz

Les está costando ganar en las últimas semanas pero a los rivales les está costando no solo ganarle, sino hacerle ocasiones. Estuvimos viendo cómo le hacen ocasiones. Son muy pocas. Es un equipo muy difícil, ha alternado con 4 y 5 atrás. Con 5-4-1 es muy difícil hacerle ocasiones porque se junta muy bien. Hay un gran trabajo detrás. Y cuando recupera tiene muchos recursos, un jugador como Adilson al que he entrenado y que para mí es de otra categoría. El año pasado se seccionó en el muslo antes del primer partido y estuvo ocho meses sin jugar, pero la esperanza de que pudiéramos un año sin problemas económicos era Adilson porque pensaba que nos lo iban a comprar por millones de euros, con regate, uno contra uno y aunque no es un delantero al uso, está marcando. Cuando ellos recuperan la pelota van para delante porque tienen jugadores que van de verdad. Hay que tener cuidado y no perder el balón donde no procede. Son peligrosos en las transiciones.

Partido de paciencia

Tal y como preveo que van a disponerse en el campo y sus jugadores, puede ser así. Ellos cortaron una sangría importante, son mucho más compactos. No podemos obviar que a pesar de que esas sean sus señas de identidad, si les dejas jugar es capaz de hacerlo.

Rival

A cada rival hay que acosarle, desde el punto de vista futbolístico, de una forma determinada, mañana esperamos a un equipo replegado al que va a costar mucho superar sus líneas porque se juntan muy bien. Es un partido de paciencia pero hay que saber identificar cuándo acelerar. Hay que identificar esas circunstancias favorables para desequilibrar e ir a por ellas. Sin riesgo es imposible ganar. Pero debe ser un riesgo ordenado para no sufrir sus transiciones.

Gorka

Él siempre tiene ganas, no hay que buscarle tres pies al gato. Él salta siempre con la intención de hacer gol. Para nosotros es una visita que nos llena de alegría, yo con él tengo una relación excepcional más allá de que llega un día en que también a un amigo hay que decirle que va a tener pocos minutos y que hay que decidir algo.

Riazor, ¿miedo a relajación?

Es un equipo comprometido y muy responsable. Con lo que hemos sufrido y remado para ser un equipo fiable no creo ni quiero que eso suceda. Si sucede algo que tiene que ver con que el Depor no gane, va a tener que ver con que el rival lo ha hecho mejor, pero no creo que porque el equipo se relaje. Sabemos lo que nos estamos jugando y somos un grupo muy responsable.

Sin Villares

No sabemos con quién sustituirle. Un par de dudas. Tenemos muy buenos jugadores. El equipo está preparadísimo para suplir la baja de cualquier jugador.

Bajas

El que más fácil podría tener volver es Jaime pero no hay motivo para acelerar una recuperación.

Antoñito, Soriano, Raúl, Pablo Martínez, tocados

Raúl tuvo su lesión y después un virus, Antoñito igual, son padres y ya sabéis cómo es, los virus están por ahí y acaban afectando a todo el mundo. Mario está mucho mejor del golpe y Antoñito está ya recuperado. Son deportistas, con un sistema inmune a prueba de bombas. Ayer vino a entrenar y antes de ayer tenía 39 de fiebre. Yo nunca he tenido fiebre, pero imagino que si tengo 39 estaré 8-10 días KO. Pablo no salió ayer porque tenía un golpe en el cuádriceps pero nada.

Saverio

Tuvo una bursitis y ha hecho un esfuerzo terrible para estar. Pidió todos los días una protección al doctor, ha intentado incluso entrenar con la bota abierta en la parte de atrás. No pudo entrenar bien, estaba con dolor y le llevamos por si acaso, pero no ha hecho falta. Esta semana la ha hecho bien y a partir de ahí esperamos ver al mejor Kike, que nos va a ayudar bastante.

Elías Martí sancionado

Para nosotros es importante lo que puede aportar, 4 ojos ven más que 2, pero desde arriba aporta. La aportación más valiosa la hace en el día a día, balón parado, dirección de muchas tareas, es una persona muy, muy capaz en cantidad y calidad. No para y hace las cosas muy bien. Tiene la habilidad de saber lo que quiere el entrenador y lo hace sin preguntarme y mejor que yo. Está muy por encima en conocimiento del que os habla.