Borja Jiménez: Vamos a Logroño con la idea de ganar

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, afirmó que el equipo herculino va a por los tres puntos mañana ante la SD Logroñés, después del tropiezo ante el Real Unión de Irún.



El técnico admitió que los equipos se crecen con los herculinos, que son el equipo a batir esta campaña.









“Vamos a Logroño con la idea de ganar y ante un rival que nos lo pondrá más difícil. Viene en buena racha, como cogimos a otros equipos, como el DUX o el Real Unión. Empezó al año bien, tuvo ese bajón y ahora lleva tres partidos sin encajar y haciéndolo bien. Es un adversario incómodo, no dominas todo el partido, hay fases en las que ellos arriesgan y son dominadores, pero no hacemos comparativas con la primera vuelta”, indicó, al ser preguntado por cómo había sido el duelo en el Abanca Riazor, cuando empataron en el descuento.El preparador subraya que los puntos logrados en la primera vuelta (43) serán difíciles de igualar, porque en general las fuerzas se equilibran.“Los números de la primera vuelta habían sido estratosféricos y en la segunda vuelta a va estar todo más apretado. Habrá que tener calma y nosotros no vamos a renunciar a nada de lo que hacemos”, aseguró.Borja Jiménez remarcó que la derrota ante el Real Unión no había hecho mella en el equipo, a pesar de haber cortado la racha de cinco victorias seguidas y trece jornadas invicto.“Llegarán más (derrotas), es futbol, es lo normal. Lo afrontamos con la personalidad que tiene el grupo y el cuerpo técnico. Hay que relativizar mucho cuando ganas en el 90 o pierdes siendo superior. Lo gestionamos con tranquilidad, lo raro era la racha que habíamos conseguido, ojalá tengamos otra racha así muy pronto porque nos acercará el objetivo. Hay que tener la cabeza fría, hasta finales de abril y principios de mayo hay que estar bien posicionados, porque en esas jornadas se deciden las cosas, no se decide nada en marzo”, apostilló.Borja aprovechó su rueda de prensa telemática para enviarle un mensaje a Yeremay, elogiándolo, pero pidiéndole un ‘puntito más’.“Peke con nosotros ya sabe lo que tiene que hacer para jugar, es un futbolista de un talento diferente, que tiene que mejorar cosas, cuando ha estado bien no he tenido ningún inconveniente de ponerlo, cuando ha estado para el nivel de exigencia de Primera RFEF. Los jugadores tienen que competir en una categoría donde sean diferenciales porque sino el jugador termina por cansarse de no hacer las cosas, hay que tener paciencia”, admitió.Afirmó que él “las cosas que hace las tiene que hacer en el día a día, porque sino el nivel de los jugadores que hay en esa demarcación es altísimo. El nivel del primer equipo es altísimo y tiene que estar a ese nivel para sernos útil”, admitió.Para el míster, todos los adversarios tienen unas ganas extra de imponerse al Depor.





“Nos enfrentamos a la mejor versión del rival cada fin de semana, nos pasa siempre porque somos el Deportivo y todo el mundo quiere ganar al Deportivo", y no cree que sufran más faltas y, si eso ocurre, "para eso están los árbitros, para sancionarlo".