Borja Jiménez: “Tuvimos la pelota, la perdimos y encajamos en cincuenta segundos”

Borja Jiménez acudió a la rueda de prensa postpartido tras las tablas ante el Celta B cariacontecido, ante un empate que no sabe si fue o no equitativo. “No sé si es justo o no, probablemente sí, pocas ocasiones para los dos lados, el palo de Víctor, la ocasión de Villares... Pero puede que sea un empate justo”, comentó.

1. Un tanto tras una serie de despistes

Para el entrenador blanquiazul uno de los principales problemas estuvo en la rapidez con la que el equipo sufrió un gol en contra, cuando aún no se había cumplido el primer minuto de juego y un hecho a corregir de cara a próximos encuentros, el más inmediato el del miércoles ante el Talavera.



“Sacamos nosotros, en 50 segundos nos ha dado tiempo a tener la pelota, a perderla y a encajar gol. No es normal, hay que ajustar cosas que a los 50 segundos cambian un partido. Trabajar con los jugadores para tomar buenas decisiones en el primer momento. Tuvimos dos buenas intervenciones de Mackay, pero nos hacen gol”, se lamentó el míster del Deportivo.

2. Duelo poco preciso y trabado

Para el preparador, el encuentro ante el filial celeste estuvo lleno de imprecisiones y de fallos por parte de ambas escuadras.



“Ha sido un partido muy trabado, mucha gente en el centro de campo, bastantes pérdidas por centro. Mientras, en la segunda hubo errores técnicos, transición, poca precisión... En la primera dominamos un poco más al atacar en campo rival, condicionado porque a los 50 segundos íbamos perdiendo, Tendré que analizarlo para ver las pérdidas que hemos tenido. Estuvimos imprecisos, ellos te emparejan hombre a hombre y te obliga a recibir de espaldas”, explicó el preparador.

3. En período de acoplamiento

Para él, el plantel se encuentra actualmente adaptándose, ya que este curso hay hasta doce jugadores nuevos y comenta que ha habido también casos de lesiones durante la pretemporada que han condicionado.



“Es la jornada cuatro y es normal que con los nuevos tenga que existir ese periodo de conocimiento: Kuki, Max (Svensson), Pablo llevan 20 días, poco tiempo en el equipo y es normal que les cueste más. Olabe llevaba mucho tiempo en la pretemporada sin competir, similar con Trilli; Isi tuvo problemas, pero sobre todo a los nuevos les cuesta adaptarse, es normal”, apuntó.



No obstante, lo que también le falta al equipo para volver a sumar de tres es tener más opciones de ver puerta. “En cuanto a fútbol hay que generar más ocasiones para ganar los partidos. Estamos buscando que el futbolista esté cómodo, para que tenga más situaciones cercanas al gol”, aclaró Borja Jiménez.

4. Buscar al Celta B por las bandas

El técnico aprovechó en su comparecencia ante los medios para explicar también el porqué de la disposición táctica y la importancia de incidir por las bandas.



“Nuestra idea era Trilli atacando la última línea, más Ibai abierto y la posición de Quiles, pero ante líneas de cinco es más difícil atacar en el ancho, hay un jugador más y buscábamos esas situaciones con lateral más bajo.Trilli se hinchó ahí en la primera parte”, apostilló. Además, indició en que querían que “los extremos encarasen a sus centrales y partíamos con la idea de que serían situaciones ventajosas”.

5. Más velocidad en los cambios

Cree que al Deportivo le está faltando un punto de velocidad para mover el balón de un lado a otro y que cuando lo logra llega la recompensa, en alusión al tanto de Villares.



“El gol nace de una situación en la que la pelota empieza en la izquierda y acaba en la derecha. Cuanto más rápido lo haces (el giro) mejor. Tenemos que intentar buscar esa velocidad en el giro”, pidió.

6. El apoyo de la grada, fundamental

Cree que a la afición “no se le puede pedir más” pero les insta a que “animen a los jugadores. Que el jugador se sienta cómodo, que se sienta querido” y quiere “darles las gracias”.