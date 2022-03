Borja Jiménez: "Tenemos diez finales y hay que ganar las diez"

Borja Jiménez advirtió de que quedan diez finales para el Deportivo y de la necesidad de ganarlas para poder arrebatarle la primera plaza del Grupo I de Primera RFEF al Racing de Santander. Estas fueron sus reflexiones a dos días de visitar al Celta B en el Abanca-Balaídos:





Enfermería:

Con molestias hemos tenido a Villares y William, que tiene alguna dolencia que le permite ir un poquito mermado. Miku, Trilli y Víctor están fuera, Álvaro Rey que se va reincorporando poco a poco.





Villares y el lateral derecho:

Va a depender un poco de su evolución, recibió un golpe en el pie que le ha molestado, todos los jugadores quieren participar, van a querer estar desde el inicio, van a hacer un esfuerzo, son diez finales y queremos ganar la primera. Si no, buscaremos alternativas como todo el año. Esta semana hemos trabajado ahí con Diego, con Doncel…





Miku y la delantera:

Al final se nos ha juntado su baja con la ausencia de Noel, pero durante el año hemos utilizado a Quiles de nueve, en una posición que conoce y en la que él ha comentado todo el año que está a gusto. Tenemos alternativas como Doncel y Menudo.





Bajas en general:

Tenemos que hacer un poquito de encaje de bolillos porque no están los laterales de todo el año, ni los delanteros de todo el año, pero convencidos de que vamos a ganar





Trilli pasó revisión en Madrid:

Al ser en una zona que tiene dolorida, va a depender de sus sensaciones, no hay un tiempo estimado como cuando es un esguince. A ver cómo evoluciona para saber cuáles son sus sensaciones





Partido especial:

Para nosotros todos los partidos ya son especiales, tenemos diez finales y tenemos que ganar las diez, es nuestro nivel de autoexigencia, ahora más, porque estamos en el tramo definitivo. Ganamos el otro día y tenemos que ganar el domingo





El partido que espera:

Creo que puede ser un partido abierto en el que por cómo entendemos los dos equipos el fútbol, a qué altura llevamos nuestras defensas. Muchos equipos ante nosotros cambian su forma de jugar, a ver hacia dónde nos lleva el partido, pero a priori será un partido abierto





Balaídos/Barreiro:

No sé a quién puede beneficiar. Un campo en buen estado favorece el espectáculo. Cuanto mejores condiciones, mejor, independientemente del campo.





Celta B:

Si no recuerdo mal tanto en la previa como el post partido de la primera vuelta comenté todas las armas del filial. Un equipo de talento, como todos los filiales, otros como Álex o Castro que vienen de jugar en Segunda, Pampín conoce la casa… No nos vamos a encontrar un filial al uso porque son jóvenes pero con experiencia. Se ha mostrado bastante estables todo el año. Nos va a poner las cosas muy difíciles. No creo que vayamos a vivir un partido como el de la primera jornada porque los dos evolucionamos. Han sido dos derrotas inesperadas, pero va a haber de estas porque ahora se iguala todo más y los equipos se agarran a la categoría.