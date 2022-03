Borja Jiménez: “No puedo decir lo que pienso (del penalti), iría preso”

El técnico del Deportivo Borja Jiménez, que no suele hablar de los colegiados, se tuvo que morder la lengua ante la jugada de penalti no señalado por mano de Yeferson Quintana.





“No puedo decir lo que pienso (sobre el penalti), podría ir hasta preso, y es el tema del arbitraje. Ahí están las imágenes, si con eso no nos da... Para ganar como entrenador lo que tengo que controlar es que el equipo haga gol, creo que las imágenes no solo de hoy (por ayer) hablan por sí solas. Ellos (los árbitros) quieren hacerlo bien, se equivocarán o no están acertados, no puedo decir lo que pienso”, admitió.





No obstante, también considera que tienen que hacer más para ser capaces de llevarse los tres puntos, tras dos empates consecutivos, aunque incidió en que creía cien por cien en su idea. “Estoy convencido de que este es el camino, al equipo a nivel defensivo no le han generado nada, hemos sido dominadores durante el partido. Tenemos que hacer más y hacer autocrítica, pero lo que hagan nuestros rivales (en relación al Racing de Santander) no está en nuestras manos”, aclaró.





El plantel, fastidiado

El preparador reconoció que la plantilla estaba fastidiada por el segundo empate seguido.

“Hoy (por ayer) el vestuario se va con la sensación de que debería de haber ganado. Está ‘jodido’ por dentro, es competitivo. No solo por nosotros, por la afición, por cómo nos han recibido, existe ese dolor interno por no darles una alegría”, indicó el míster.





Para Borja, no obstante, el equipo “ha sido infinitamente superior al rival pero no nos ha dado. Hay que generar más, estar más acertado en las toma de decisiones. Ian hecho una parada muy buena en un centro lateral, pero ha sido de las pocas aproximaciones. El vestuario está fastidiado, pero no los he visto con el día de Irún, una derrota que les hizo daño. No fuimos capaces de ganar, pero está en línea ascendente de juego, pero sabiendo que esto no nos da para ganar y tenemos que hacer más cosas” reseñó el míster.





Ante las ocasiones que ahora no entran aboga porque “es el momento de transmitir esa confianza y seguridad”.





Además, tuvo un guiño para la hinchada. “Pedirle disculpas a la afición, que sepan que vamos a muerte, nos duele cuando no ganamos como a ellos, tenemos ese sentimiento de pertenencia como lo tienen ellos y nos duele no ganar”, zanjó el técnico.