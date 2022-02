Borja Jiménez: “No merecimos perder pero es fútbol, hay que meterlas”

El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, reconoció que se marchaba triste por no haber sido capaz de vencer en Las Gaunas, pero admitió que el equipo no había habido fortuna de cara a puerta.



“Creo que no hemos merecido perder, se asemeja a esos partidos de la primera vuelta. Subirse al carro con 13 victorias es fácil, hay que estar juntos y darnos más cariño del habitual, el jugador está fastidiado Estaría más jodido (él) si no hubiésemos tirado a puerta, es futbol, hay que meterlas, estar concentrado” comentó.



Explicó, además, lo que ocurrió en la jugada del gol, en la que tras un córner remató solo Mario Soberón.



“Llevamos cinco marcas al hombre y dos en zona, generalmente los centrales. Ellos entran con seis, no corregimos desde fuera y ha rematado solo. Podíamos haberlo solucionado desde la zona, no lo hemos hecho y es algo que podemos mejorar”, admitió. Considera que hubo ocasiones para irse por delante al descanso y que a raíz del gol el equipo jugó menos ordenado.



“En la primera parte los palos de Trilli, de Mario, las situaciones de Quiles, de Willy... En la segunda parte somos dominadores, sin ocasiones claras pero a raíz del gol intentas a hacer las cosas más rápido y ahí llegan las equivocaciones, en ese estado de que no ganas y parece que todo lo haces peor. Hay que seguir, esto es larguísimo y hasta mayo no se va a decidir el campeón”, recordó.



Está feliz de que por fin se juegue el duelo ante el Racing y que sea tan seguido. “Puede ser lo mejor, nos quitamos el ‘coñazo’ del partido del Racing, que se lleva hablando de él un mes y luego que cada uno haga su camino. El miércoles, con nuestra gente, ganaremos”, afirmó el técnico, que es claro: “Al grupo no les van a afectar (las dos derrotas seguidas), creen en lo que hacemos”.