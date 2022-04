Borja Jiménez: “No estoy al cien por cien contento con el equipo”

Borja Jiménez reconoció que no estaba muy satisfecho por cómo había sido el desempeño del equipo tras el empate cosechado con el Bilbao Athletic en Lezama.



“Nos costó entrar en las dos partes, sacamos un punta y llegó el gol y no lo supimos hacer bien (depsués). Pudimos marcar en la Doncel, en la de William de la primera parte, en la de Álex, pero tenemos que hacer más, ser más dominadores. Si con lo que hacemos no nos da hay que hacer más. No estoy al cien por cien contento con el equipo”, comentó en la sala de prensa.



Aseguró que es mejor no pensar en el Racing de Santander y que tienen seguir centrados en tratar de ganar. “El Racing no pierde nunca, da igual, no pierde nunca. Vamos a ver cómo se resuelve, es ir ganando partidos. Si no somos campeones la mejor forma de llegar al playoff al final (es ganando). El ascenso nos va a valer igual, siendo campeones, ascendiendo en playoff, el caso es conseguirlo”, pidió.









Devolver la confianza





Reconoció que, tras una mala racha, la meta era volver a vencer a domicilio para darle más confianza, mermada actualmente, a la plantilla.



“Veníamos de partidos perdiendo fuera de casa, fue igualado, quizá por ocasiones merecimos ganar. La única forma de coger confianza es ganar y seguir insistiendo. Mejorar, pensar en el DUX y ganar. Nuestra idea era vencer, pedir disculpas y hay que trabajar para llegar lo mejor posible a lo que vaya viniendo”, comentó.



Asimismo, sobre el cambio de Quiles por Miku, que coincidió con el empate de los locales, comentó que ya estaba previsto que lo hiciese y remarcó que no había sido, pese a su tanto, ni el mejor partido de Alberto Quiles ni el de Noel, ambos titulares. “Lo mejor de Quiles es lo que nadie tiene, que es hacer gol, él lo sabe y para él si quita el gol, que no se puede quitar, no ha sido su mejor partido. Los cambios iban a hacerse antes el empate, cambiábamos delantero por delantero, para que Miku cogiese confianza. No me planteaba con 0-1, ni con 1-1 sacar dos delanteros porque el equipo no había estado cómodo, era por refrescar al equipo. En las situaciones de juego directo éramos mejores y daba tiempo a la gente de incorporarse”, incidió.



Además, subrayó que el Deportivo no fue capaz de entrar bien en el partido y que fue “mérito" de la actuación del Bilbao Athletic.