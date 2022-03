Borja Jiménez: “Había que ganar por lo civil o por lo criminal”

El técnico blanquiazul admitió que el Deportivo necesitaba como el comer una victoria y se quedó sobre todo con eso tras los tres puntos logrados ante la Cultural Leonesa.





“Cuando hemos ganado con más solvencia y el marcador no ha sido (tan abultado también se hablaba). Siempre le puedes buscar un ‘pero’, necesitábamos ganar por lo civil o por lo criminal, y estoy contento.





Tuvimos situaciones claras de Miku, de Quiles, para hacer el tercero, había que ganar, ser positivos y ahora a seguir hacia adelante”, comentó.





El preparador reconoció que sabía que no iba a ser el mejor partido de sus futbolistas, por todo el contexto del que se partía.





“Nos tenemos que dar cuenta de que los jugadores son personas y cuando las cosas no te van bien le coges miedo a todo. Teníamos claro que no iban a mostrar su mejor versión, aunque entrenaron muy bien durante la semana tenia muy claro que cuando empezase el balón a rodar nos iba a costar. Estoy contento con la victoria, hemos ganado hoy (por ayer), quedan diez semanas y vamos a ir a por los diez partidos, si somos capaces de ganar los diez, aunque sea muy difícil, nos va a acercar al campeonato. Tenemos que centrarnos en el campeonato y hacer borrón y cuenta nueva”, aclaró el míster.





Pendientes de Miku

Miku se lastimó y no pudo acabar el partido, pero el técnico aclaró que era ‘ventajista’ decir que habría que haberlo cambiado antes, porque estaba aguantando los partidos y daba cosas al equipo.





“Como se ha lesionado podemos decir que quizá habría sido mejor cambiarlo. Miku suele acabar (los encuentros) por lo que entendemos que nos aporta y porque es importante, Hay muchas cosas detrás de un once inicial para que todo salga bien, no es llegar y decir que el delantero hay que sentarlo, no es tan sencillo, hay que ir por un camino todos. Tenemos jugadores muy comprometidos y nos han sacado un partido difícil. No se nos lesionó en 28 jornadas y no era algo con lo que contábamos”, apostilló Borja, que subrayó que en el caso de Héctor era en principio solo un tema de cansancio.





Sobre Miku indicó que “habrá que verlo, siente que le ha enganchado el isquio pero habrá que hacerle pruebas”. Y sobre el partido sí que admitió que estuvieron “más imprecisos de lo habitual” que era “normal por el contexto”.