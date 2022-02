Borja Jiménez: “Cuando perdamos que sea así, tratando de ser superiores”

El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, aseguró que veía similitudes entre esta derrota y la cosechada por el Deportivo en el Stadium Gal, pero valoró que su equipo lo intentase hasta el final para buscar, al menos, el empate.





“Creo que lo que habido el partido en sí es similar al de la primera vuelta, si lo llevas a números dos únicas situaciones de gol que vienen de dos pérdidas nuestras. Una un golazo y otra con mal balance y no concedimos más. Nosotros tuvimos situaciones de gol pero de mala ejecución y no fuimos capaces. Hubo opciones antes del penalti y antes del 0-2 y con los cambios buscamos desborde, un rematador como Quiles pero hoy (por ayer) estaba que no. Habremos hecho cosas mal, pero cuando tengamos que perder sea así, tratando de ser superiores y generando situaciones. En la última (jugada) hay incluso un remate claro, el balón queda muerto y no va. Alguna vez iba a llegar la derrota, pero mañana (por hoy) hay que seguir”, exigió el míster blanquiazul.





Sin excusas

Borja no se excusó en que el equipo pudiese estar despistado por si no se jugaba finalmente en esta semana.





“Creo que no, nosotros teníamos más bajas que ellos, ellos han tenido uno con covid y nosotros tres lesionados, pero yo no tenía la sensación de que no se iba a jugar. Fue un partido igualado y ha demostrado por qué es el mejor visitante. No lo usaría como excusa (esa incertidumbre), teníamos que jugar, estábamos en condiciones y nos han ganado”, remarcó.





Admitió que sus jugadores estaban fastidiados por perder. “El vestuario está jodido con las derrota, está cabreado, cuando pierdes en un deporte que quieres ganar los momentos son feos, hay que reflexionar pero mañana (por hoy) es lunes y hay que pensar en la SD Logroñés. Si cada semana que ganamos es una fiesta y cuando perdemos un drama sería insostenible. Hay que seguir haciendo las cosas como hasta ahora y tratando de darle tranquilidad”, pidió.





No quiso, como suele ser habitual en él, hacer valoraciones sobre el colegiado. “No voy a hablar de los árbitros, le dije (en el descanso) que un jugador (Miku) que tenía tres puntos de sutura tras un córner era porque alguien le ha tenido que empujar y pegar, y esa acción encima puede ser penalti. Él se ha mostrado dialogante y punto”, desveló el preparador herculino.