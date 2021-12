Borja Jiménez: “Cuando perdáis la pelota morid para recuperarla”

El Deportivo aumentó la carga de trabajo en la segunda sesión de esta semana corta de entrenamientos, con casi dos horas de tareas en las instalaciones de Abegondo.



Durante un ejercicio con porterías pequeñas Borja Jiménez no dejó de dar instrucciones a los jugadores, dispuestos en dos equipos de 10 cada uno.



“Cuando perdáis la pelota morir para recuperarla, que os da igual”, comentó en un momento de la tarea. El preparador pedía a sus jugadores que juntasen líneas en la presión, pusiesen atención en las vigilancias y atrevimiento a la hora de salir con el balón.



“Valientes los centrales, no juguéis en paralelo”, comentaba a jugadores como Trigueros o Barcia, novedad en el entrenamiento de ayer.



Además, pedía a los hombres de ataque como Noel o Alberto Quiles que “apareciesen”, sobre todo cuando Mario Soriano fijaba a los defensores.



Aunque exigía paciencia a sus pupilos para no incurrir en pérdidas en los pases, también pedía velocidad: “Dadle rápido a todo lo que hagamos”.



Tras varios minutos con esta tarea, el plantel se desplazaba al campo dos para realizar un partidillo de fútbol en tres cuartos de campo, con el meta juvenil Bráis Suárez bajo palos, que luego intercalaba con Ian Mackay y en el otro lado tres porterías pequeñas.



Para finalizar con el entrenamiento, que finalizó a las 12.30 horas, el cuerpo técnico dividía al plantel en tres equipos y estos, en el campo tres de Abegondo, disputaban partidillos en espacio reducido a alta intensidad, con los que concluía el entrenamiento.









Enfermería





De la sesión de ayer se retiraban antes, tal y como estaba previsto, Trilli y Alberto Benito, este último con unas cintas en su rodilla izquierda.



Volvieron a tener entrenamiento individualizado Adrián Lapeña. Álex Bergantiños, Juan Carlos Menudo, Miku Fedor y Jaime Sánchez. Este último por unas molestias en la musculatura isquiotibial sufridas en el último partido en el Estadio Reino de León ante la Cultural Leonesa.