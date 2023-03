El Betis, a aprovechar la depresión del United

La grandeza del Manchester United, la mejor versión del club mancuniano de los últimos años, ha quedado empañada por el 7-0 del Liverpool, un resultado que permite soñar al Real Betis con sacar algo bonito de esta ida de octavos de la Liga Europa, ante la ligera depresión de los 'Diablos Rojos'.



El Betis del chileno Manuel Pellegrini, por su parte, llega a Old Trafford con la moral por las nubes tras su empate de peso de la pasada jornada ante el Real Madrid (0-0) y con el aval de imagen, competitividad pese a las bajas, juego y resultados que le ha permitido sumar diez de los últimos doce puntos en liza en la competición española.



Consciente del riesgo de jugar ante un rival de enjundia, herido en su orgullo tras la goleada del Liverpool y en un escenario de los que pesan, los verdiblancos pisarán Old Trafford con el respeto debido aunque a hacer valer como suelen su apuesta de juego desde el minuto inicial sin descuidar los conceptos defensivos en los que tanto insiste el chileno.



La principal novedad en la expedición bética es la del centrocampista Sergio Canales una vez superada la lesión en los isquiotibiales que se produjo ante el Valladolid y que lo ha dejado fuera de los últimos compromisos ligueros ante el Elche y el Real Madrid de los verdiblancos, que tienen en el de Santander a uno de los faros de su juego de ataque.



Con la sensible baja por lesión del francés Nabil Fekir para el resto de la temporada, Canales es uno de los referentes del equipo de Pellegrini, quien habrá de valorar si el cántabro está en condiciones de estar en el once de salida o bien, en su gestión científica de la plantilla, el chileno le dará los minutos adecuados a su físico a lo largo del duelo.



Respecto al choque ante el Real Madrid, Pellegrini introducirá cambios, como suele, habida cuenta de la importancia e inminencia del duelo liguero ante el Villarreal en La Cerámica y el primero de ellos podría ser el del meta portugués Rui Silva, una vez superado sus problemas físicos, por el chileno Claudio Bravo.



Otras modificaciones podrían ser la entrada en la defensa bética de Édgar González en su eje junto al italo-brasileño Luiz Felipe Ramos y la del brasileño Abner Vinicius en el costado zurdo en el lugar de Juan Miranda, mientras que en el mediocentro podrían estar el argentino Guido Rodríguez junto al portugués William Carvalho, sancionado para Villarreal.



Con opciones igualmente para el mexicano Andrés Guardado, Pellegrini podría dar entrada en su once al capitán Joaquín Sánchez, un premio por su peso específico y aportación a un equipo en el que podría ocupar la posición central en la línea de tres mediapuntas, en el sitio habitual de Nabil Fekir.



Junto a Joaquín, podrían estar Juanmi Jiménez, quien no dispuso de minutos en el duelo ante el Real Madrid, y el brasileño Luiz Henrique, con muchas opciones igualmente para el canterano Rodri Sánchez, en alza tras superar sus problemas físicos y su reivindicación ante el Real Madrid.



En el eje del ataque, como opción a Borja Iglesias, Pellegrini podría contar con la versatilidad, el hambre de estrenarse con el gol en el Betis y el conocimiento de la Premier League del punta canario Ayoze Pérez, cedido por el Leicester hasta final de temporada.



En todo caso, salga quien salga, Pellegrini ha insuflado a los suyos la competitividad y el concepto de que no hay equipo A o B, por lo que su once será reconocible y sus ideas también en el caso de que no pesen en exceso el escenario y las ansias reividicativas de un rival herido.



En el Manchester United habrá rotaciones tras lo visto contra el Liverpool. El equipo, que sufrió seis goles en la segunda parte, dio signos de cansancio y eso puede mandar al banco a jugadores como Wout Weghorst, Casemiro, Raphael Varane y Luka Shaw.



Con Harry Maguire, Marcel Sabitzer y Alejandro Garnacho, el United tiene más que suficientes argumentos para contrarrestar la acumulación de partidos y este duelo es vital, no solo por permitir aún soñar con un triplete de títulos a los de Old Trafford, sino porque sirve como medicina a lo ocurrido el domingo, cuando el Liverpool les infligió su peor derrota desde los años 30.



Alineaciones posibles:

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lisandro, Malacia; Sabitzer, McTominay, Fernandez; Sancho, Garnacho y Rashford

Betis: Rui Silva; Sabaly, Luiz Felipe, Édgar, Abner; Guido, William Carvalho; Luiz Henrique, Joaquín, Juanmi; y Ayoze Pérez.

Árbitro: Daniel Siebert

Campo: Old Trafford

Hora: 21.00 (20.00 GMT)