De la Barrera defiende a Mackay, tras las críticas e insultos al arquero

Rubén de la Barrera se dirigió al deportivismo, después de quedarse fuera de la lucha por el ascenso a Segunda y quiso lanzar un mensaje de apoyo al portero del Deportivo Ian Mackay. El arquero coruñés, muy criticado e incluso increpado por algunos seguidores en redes sociales, tras sus fallos en la derrota del Depor ante el Castellón (4-3), cerró su cuenta de Instagram.

Ayer ya había limitado los comentarios en sus publicaciones y hoy ya no aparecía la misma en la popular red social. Los mensajes en contra del desempeño del guardameta, se entremezclaban con otros en los que los aficionados le mandaban apoyo y recordaban la cantidad de veces que el arquero había salvado puntos para el equipo a lo largo de la campaña.

El técnico quiso tener un detalle con el portero titular del Ventorrillo, que vivió una noche difícil ayer en Castalia.

"Volvería una y millones de veces más, a no ascender con este equipo! Gracias eternas por lo que me habéis hecho sentir en este último mes! Resultado jodido, pero por encima de todo, las PERSONAS. Y con PERSONAS como TÚ, a dónde haga falta. Abrazo infinito a ti, y toda tu familia", comentó en su tuit el míster coruñés.

Otros compañeros suyos, como Lucas Pérez, ya habían aprovechado ayer, tras el postpartido para lanzar un mensaje de ánimo al guardameta, que fue expulsado y provocó un penalti en el tiempo de descuento. "Cómo se va a sentir. Son tensiones del partido, casos puntuales que marcan el partido, pero no hay que echarle la culpa. Nos ha salvado en muchas ocasiones. Yo mismo he fallado goles, he fallado pases… cabeza arriba. Quiero mucho a Mackay y lo espero con muchas ganas y mucha ilusión. Volverá con ganas y fuerzas, es el primero que trabajará. Estoy orgulloso de él y de mis compañeros", argumentó.