El Barça no puede fallar en su visita al Villarreal en El Madrigal

El FC Barcelona afronta en El Madrigal su primer partido liguero de 2017 con la intención de mantener el pulso por LaLiga con el Real Madrid, ante un Villarreal que espera ahondar en la herida que abrió el Athletic Club en la Copa del Rey.

Los azulgranas se encuentran a seis puntos del liderato tras la victoria madridista ante el Granada y necesitan un victoria en un feudo siempre complicado para no descolgarse peligrosamente de los de Zinedine Zidane, aunque el ‘Submarino’ no dará facilidades en su pelea por los puestos de ‘Champions’.

Tras la derrota copera ante el Athletic, los de Luis Enrique necesitan una victoria que disipe cualquier atisbo de duda en este exigente mes de enero, con poco tiempo para el respiro. Para ello será clave que los azulgranas recuperen su solidez defensiva y su fortaleza en el centro del campo para no desconectar a su tridente ofensivo que examinará a una de las mejores defensas del campeonato, sobre todo en su estadio.

De cara a este partido, se espera alguna rotación por parte del conjunto catalán motivada por el desgaste físico del partido de Copa que se disputó el pasado jueves y con la vuelta en la próxima semana, aunque no variará en exceso el once que el técnico dispuso en San Mamés.

Estos cambios podrían ser únicamente en la defensa, donde el argentino Javier Mascherano podría entrar por el francés Samuel Umtiti, y en el centro del campo, donde al equipo azulgrana le está faltando la fluidez de antaño, pese a los esfuerzos de Andrés Iniesta.

En este sentido, el sacrificado podría volver a ser Ivan Rakitic para permitir la entrada de Rafinha o de André Gomes de cara a una ‘batalla’ en el medio ante un Villarreal al que le gusta dominar también esa zona y que cuenta con argumentos para disputarle el balón a su rival como Bruno Soriano o el inspirado Manu Trigueros. Arriba, la ‘MSN’ buscará estar a su mejor nivel.

El conjunto castellonense también está necesitado de una victoria que le permita mantener la cuarta plaza de la clasificación tras el triunfo del Atlético, y también afronta el partido tras sufrir una dura derrota en la Copa ante la Real Sociedad (3-1).

En su escenario favorito, un Madrigal que conocerá poco antes su nuevo nombre, el ‘Submarino’ se suele crecer y dar su mejor versión. Sólo el Sevilla, con un empate, y el Alavés, que ganó 0-2, han puntuado allí.