La baja de Mackay ante el Majadahonda se debió a unos desmayos y admite que sintió "miedo"

El portero del Deportivo Ian Mackay ha explicado esta mañana en rueda de prensa telemática que su ausencia en los entrenamientos del equipo el pasado viernes y sábado y su baja en el partido frente al Rayo Majadahonda se debió a una serie de desmayos que sufrió el jueves, mientras estaba en su casa.

"Esta rueda de prensa es para tranquilizar a la gente porque había mucha gente preocupada por preguntarme qué había pasado. El jueves estaba en mi casa cenando tranquilamente y sufrí un episodio de desmayos, me encontraba mal, fuimos al hospital y decidieron que tenía que estar en observación hasta que supieran qué había pasado. El cardiólogo me hizo una serie de pruebas, salió todo bien y ayer me reincoporporé a los entrenamientos", ha indicado en la sala de prensa de Abegondo antes del inicio del entrenamiento.

"Estoy al cien por cien. Fue un susto, no voy a mentir, pero tengo la tranquilidad de estar mirado por todos los médicos y ver que todas las pruebas salieron bien, y que el cardiólogo dio permiso para hacer vida normal y para mí es un alivio", ha argumentado.

El guardameta coruñés ha reconocido su preocupación inicial, hasta que se le realizaron las pruebas: "Miedo tenía si salía algo mal, pero como salieron bien y fue todo bien, no tengo miedo. Estaba tranquilo porque me dieron los resultados, pero todos los médicos querían ver las pruebas hasta que saliera todo bien. Yo quería ayudar al equipo y estaba fastidiado, pero hasta las pruebas no me dejaban, algo que es lógico", ha dicho.

Cambio de entrenador

Sobre la decisión del club de destituir a Borja Jiménez, ha manifestado que: "Son decisiones que vienen desde arriba, no estábamos al nivel que nos gustaría, no estábamos consiguiendo todos los resultados que nos gustaría, no estábamos al nivel que estábamos dando, y decidieron dar este cambio de rumbo y ver cómo van las cosas. Ojalá todo vaya bien y vayamos hacia arriba".

Mackay ha tratado de explicar el bloqueo del equipo coruñés en este arranque de curso.

"Había muchos factores que no nos hacían... no estábamos dando el rendimiento, no sé si eran esos los problemas o en el campo solo. La cosa es que no estábamos sueltos, no estábamos haciendo lo que sabemos y no me gusta hablar en rueda de prensa de lo que tenemos que hacer, sino que es en el campo donde tenemos que hablar".

El arquero también ha mostrado sus primeras impresiones sobre el nuevo estratega, el andaluz Óscar Cano: "Lo conozco de haberme enfrentando a él bastantes veces, cinco o seis. Tiene una concepción clara, una idea definida y esperamos coger esos conceptos de manera rápida".

Por último, ha dedicado unas palabras a Borja Jiménez: "Yo, por desgracia, no pude estar en el último tramo de todo, le deseo lo mejor. Mientras estuvo aquí, trabajó muchísimo, intentó ayudarnos en todo lo que podía y es una pena que no conseguimos el objetivo y que se tenga que marchar. A mí en todo momento me mostró esa confianza que tenía desde el principio".