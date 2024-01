El Deportivo tendrá que hacer encaje de bolillos en este mercado para acometer operaciones, pero lo que tiene claro es que, para que se produzcan altas, tiene que haber salidas.



Y en ese apartado Fernando Soriano se está moviendo. Según adelantó este diario, el viernes se reunió con Ian Mackay para comunicarle que no contaban con él. Una salida que liberaría una ficha senior, aunque la idea del club pasa, en principio, con cubrir la posición de tercer portero con un futbolista sub-23.



No obstante, es una salida complicada. De momento el arquero coruñés, ligado al Depor hasta junio, no cuenta con ofertas, no hay porterías libres y el club, de no encontrar el guardameta acomodo, tendría que plantearse una rescisión.



También sabe ya que el Depor no cuenta con él Pablo Valcarce, pero su alta ficha y su contrato en vigor hasta 2025, pueden dificultar su marcha de la entidad.



Otro de los pocos veteranos que quedan en el club de los últimos cursos, Jaime Sánchez, tiene opciones de abandonar el Deportivo. Según El Diario de Córdoba el cuadro andaluz está interesado en hacerse con sus servicios, para ocupar la vacante dejada por el serbio Dragisa Gudelj, que frente al Melilla sufrió esta campaña su segundo desvanecimiento.



Otra opción es hacer ficha del primer equipo a jugadores sub-23 como David Mella, lo que otorgaría al Depor una ficha senior extra.