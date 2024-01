Así es Luis Chacón, pretendido por el Depor, según sus excompañeros: “Es muy completo”

Después de la renovación de Cris Montes por el Eldense, objetivo del Deportivo en este mercado de invierno, el club coruñés se ha lanzado a por Luis Chacón, mediapunta del Arenteiro que está protagonizando una gran campaña después de haber explotado el pasado curso en el Racing de Ferrol que logró el ascenso a Segunda División.



El atacante de Pontedeume, de 23 años, estuvo a tiro del Depor en verano tras desvincularse del Racing, pero finalmente optó por unirse al Arenteiro tras no recibir ofertas del club blanquiazul. Ahora, la dirección deportiva liderada por Fernando Soriano ha cambiado de parecer y ha mostrado interés por Chacón, aunque ahora debe negociar con el Arenteiro o abonar la cláusula de 200.000 euros.



Pablo Muñoz, sin apenas protagonismo en el Depor en la actual campaña, podría entrar en la operación, según informó Coruña Deportiva, para tratar de firmar a Luis Chacón, un futbolista “muy completo”, según el análisis de cuatro jugadores con los que el eumés compartió vestuario durante su etapa en el Somozas y el Racing de Ferrol: Marcos Álvarez, Luis Nuño, Iago Blanco y David Rojo.



El extremo Marcos Álvarez, que colgó las botas el pasado verano, coincidió con Chacón en el Somozas en la 2020-21 y en el Racing de Ferrol en la 2018-19, cuando el actual jugador del Arenteiro aún era juvenil.



“Ya venía a entrenar con nosotros siendo juvenil y entendía el fútbol de una manera que no era normal a esa edad”, destaca Marcos, que está seguro de que “podría encajar en el Depor” porque “es mediapunta pero puede jugar perfectamente en banda, sobre todo en izquierda metiéndose hacia dentro”.



En el Somozas de la 2020-21 se volvieron a encontrar Marcos Álvarez y Luis Chacón junto a otros tres atacantes (Luis Nuño, Iago Blanco y David Rojo) que fueron compañeros y a la vez competencia. ¿Quién mejor que ellos para analizar al joven mediapunta?



Uno de ellos, Luis Nuño, actual jugador del Mosconia asturiano, recalca que Chacón “tiene una muy buena toma de decisiones, es rápido, habilidoso” y, aunque “su posición ideal es la mediapunta, se puede adaptar a los dos extremos”. “Tiene cualidades de sobra para jugar en el Depor y donde él quiera. Soy del Depor desde pequeño, así que ojalá lo fichen, que lo va a subir a Segunda”, afirma Nuño.

Luis Chacón, durante el partido ante el Real Unión | Foto: José Paz



Iago Blanco, actual jugador del Atlético Arteixo, también elogió las cualidades de Chacón y no solo las futbolísticas. “É moi desequilibrante, ten bo golpeo coas dúas pernas, sae polos dous lados e ten chegada e gol, que está a faltar no Depor. É un rapaz novo, galego, humilde e bo compañeiro... Tamén encaixaría ben coa afección. E en momentos importantes non se engurra, como demostrou no Racing”, declara el polivalente atacante.



Por último, David Rojo, actual jugador de la UD Ourense, tiene claro que el fichaje de su excompañero en el Somozas por parte del Depor sería una buena idea: “Es muy inteligente a nivel táctico para recibir entre líneas y mejorar los ataques de su equipo. Puede jugar por dentro, de mediapunta o interior, y por fuera. Podría entenderse a la perfección con Lucas o con Barbero por delante de él", desvela el punta coruñés.

Valoración completa de sus cuatro excompañeros

Marcos Álvarez, actualmente retirado: “Es muy inteligente. Ya venía a entrenar con nosotros en el Racing de Ferrol siendo juvenil y entendía el fútbol de una manera que no era normal a esa edad. Tiene calidad, un gran golpeo de balón, se asocia muy bien, es rápido, dinámico, trabajador y se puede adaptar a varias posiciones. Es muy completo. Es un chaval humilde, siempre buscó aprender. Estoy seguro de que podría encajar en el Depor. Es mediapunta pero puede jugar perfectamente en banda, sobre todo en izquierda metiéndose hacia dentro”.

Luis Nuño, jugador del Mosconia asturiano: “Es rápido, habilidoso y con una muy buena toma de decisiones, que ya tenía cuando compartimos equipo con 19 años. Su posición ideal es la mediapunta pero se adapta perfectamente a los dos extremos. Tiene cualidades de sobra para jugar en el Depor y donde él quiera. Además, es un chico trabajador y humilde. Quizá podría mejorar en el tema defensivo, como todos los atacantes, pero es bastante sacrificado. Le daría mucho al Depor. Además, soy del Depor desde pequeño, así que ojalá lo fichen, que lo va a subir a Segunda”.

Iago Blanco, futbolista del Atlético Arteixo: “No Somozas chegou a xogar nas catro posicións de ataque, aínda que de punta non o vexo tanto. É moi completo. É moi desequilibrante, ten bo golpeo coas dúas pernas, sae polos dous lados e ten chegada e gol, que está a faltar no Depor. É un rapaz novo, galego, humilde e bo compañeiro... Tamén encaixaría ben coa afección. Onde mellor o vexo é na mediapunta con liberdade porque ten intelixencia para buscar os espazos e sabe ir ao espazo. E en momentos importantes non se engurra, como demostrou no Racing”.

David Rojo, delantero de la UD Ourense: “Luis es un gran jugador, con desborde, gol y que es muy inteligente a nivel táctico para recibir entre líneas y mejorar los ataques de su equipo. Es uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría en la zona de tres cuartos y tiene capacidad para asociarse con sus compañeros. Además, Luis puede jugar tanto por dentro, de mediapunta o interior, como por fuera. Creo que podría entenderse a la perfección con un jugador como Lucas o con Barbero por delante de él”.

Reacción de Álex Vázquez, director deportivo del Arenteiro

Álex Vázquez, director deportivo del Arenteiro, aseguró en declaraciones a la Cadena Cope que la propuesta realizada por el Deportivo para fichar a Luis Chacón “se aleja bastante de lo que es la cláusula y lo que nos interesaría”.

Ahora mismo diría que está la cosa bastante lejos



“Estamos abiertos a escuchar y valorar. Hemos recibido una propuesta que se aleja bastante de lo que es la cláusula y lo que nos interesaría. No sé lo que va a pasar, pero ahora mismo diría que está la cosa bastante lejos. Si ellos lo quieren, pueden y están dispuestos, que ejecuten la opción de compra. Si no lo hacen, estaremos felices de tener a Luis con nosotros hasta final de temporada”, afirmó.



Vázquez también añadió que "otros equipos han preguntado, contactado con nosotros (por Luis Chacón), y nosotros decimos lo mismo: tiene una cláusula de rescisión, no buscamos negocio”. Uno de los clubes que ha mostrado interés por el mediapunta es el Castellón, según Radio Castellón.