Arturo: "Creemos cien por cien en el ascenso directo"

El delantero del Deportivo Arturo Rodríguez Pérez-Reverte asegura que el vestuario mantiene la plena confianza en lograr el ascenso directo a Segunda División en las cuatro jornadas de liga que restan, a pesar de que la escuadra blanquiazul tiene tres equipos por delante en la clasificación -Alcorcón, Racing de Ferrol y Real Madrid Castilla- y necesita que los dos conjuntos madrileños pinchen al menos en dos encuentros.

"Creer, creemos cien por cien. Es verdad que tenemos tres equipos por delante, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos queda y esperar a que fallen los demás. Estoy seguro de que ninguno de ellos va a ganar los cuatro partidos y nosotros tenemos que intentar ganar todo lo que nos queda", manifestó esta mañana en rueda de prensa.

El punta nacido en Cartagena entiende la desconfianza del entorno, debido a la irregularidad del bloque coruñés, pero insistió en comprar el argumento del ascenso directo.

"La gente puede estar un poco enfadada porque no hemos conseguido tener la regularidad fuera de casa que se necesita. Si hubiéramos sido más regulares fuera de casa, es verdad que posiblemente ahora estaríamos primeros, pero quizá en algunos momentos nos ha faltado la suerte que los otros equipos sí han tenido. Hay que pensar en mejorar esos números y ya está", dijo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo.

Para lograr ese pleno de triunfos en las cuatro últimas jornadas, el Depor debe ganar no sólo los dos partidos de Riazor, sino también sumar sendos triunfos a domicilio, cuando el conjunto de Óscar Cano encadena cinco encuentros fuera de casa sin saborear la victoria.

"Fácil no es, pero ni ahora ni en la jornada uno, pero si no lo hemos conseguido hasta ahora, no significa que no lo vayamos a conseguir. Es el momento de conseguirlo ahora porque no tenemos margen de fallo. Hay que pensar en ganar el primero y no en ganar los demás aún, porque pensar más allá de este fin de semana no sirve de nada", argumentó.

El primer gran muro que el Depor deberá derribar en su carrera hacia el imposible será tumbar al líder, el Alcorcón, del que subrayó que "está ahí por méritos propios".

"Es un equipo que tiene muy claro a lo que juega, tiene un bloque muy definido, mucha experiencia en categorías superiores y saben llevar el tempo del partido muy bien. Es un equipo difícil de ganar. Empezaron la temporada muy mal y luego cogieron esa velocidad de crucero y han sido muy regulares, por eso están arriba", analizó.

A pesar de la dificultad que supone medirse al cuadro alfarero y, sobre todo, darle la vuelta al golaveraje particular, teniendo en cuenta que en la primera vuelta, en Alcorcón, el Depor perdió 3-1, Arturo afirmó que "en casa todo es posible porque lo hemos demostrado".

"Somos un equipo que en casa tenemos muy buenos números y en este partido tenemos que seguir en esa línea, ser protagonistas, tener el balón y con la afición y la racha que tenemos en casa, podemos lograr el triunfo, que es importante", indicó.

Precisamente, la afición será una de las armas del bloque blanquiazul, después de que se hayan agotado las entradas para el duelo del sábado.

"Desde que llegué, la afición siempre ha estado con nosotros. Tanto en casa como fuera siempre nos ha acompañado y en este partido, que es como una final, no iba a ser menos. Darles las gracias porque vamos a necesitar su apoyo más que nunca y gracias por llenar el estadio una vez más", subrayó.

El cartagenero también dedicó unas palabras a su compañero Alberto Quiles, quien, a pesar del revés del pasado domingo, ayer exhibió un gran estado de ánimo, durante la rueda de prensa que ofreció en Abegondo.

"Él es un tío positivo, ya le dijeron cuál era el problema y ya sólo está intentando acortar los plazos lo máximo posible para estar con nosotros. Sólo podemos darle alegrías estos fines de semana", apuntó.

La ausencia del onubense le abre las puertas de la titularidad de cara al duelo con el Alcorcón: "Mi deseo siempre es intentar jugar de inicio, la semana pasada me tocó, me encontré más o menos bien, no tuvimos el balón lo que quisiéramos, me encontré bien y estoy deseando volver a repetir".

En A Malata, fue uno de los protagonistas al fallar una oportunidad clara que podría haber dado los tres puntos al Depor frente al Racing de Ferrol.

"Le di vueltas ese mismo día, pero al día siguiente intenté limpiar la cabeza y ya está porque son cosas que han pasado y por mucho que le dé vueltas, no va a cambiar. Ahora toca pensar en la próxima que tenga, meterla", comentó sobre esa jugada.