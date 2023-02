Arturo: "La afición del Depor siempre me ha llamado la atención"

El Deportivo puso fin a las presentaciones con la del delantero Arturo Rodríguez. Al jugador cartagenero le recordaron los tuits positivos sobre la afición del equipo coruñés que publicó años atrás. Ahora, la tendrá a su lado.

"No me acordaba de esos tuits de hace diez años pero es una afición que siempre me ha llamado la atención. Ahora vivirla en casa va a ser una emoción muy grande", dijo.

Así fue su fichaje por el Deportivo. "Fue un poco locura. El día antes del fin de mercado llaman a mi representante, le dicen que quieren cubrir la plantilla con un jugador de mis características. Todo fue muy rápido, el shock de moverte el último día, pero a un club como el Depor no se le puede decir que no. Para el Sanse mi salida era un dolor de cabeza, pero se portaron muy bien conmigo", declaró.

Ahora, se reencontrará con sus excompañeros en su debut como deportivista. "Lo hablaba con ellos cuando me iba, qué caprichoso es el destino, debutar contra ellos, pero ojalá se dé y hacerlo bien que es importante", apuntó.

Este es el Sanse que espera: "Un equipo muy competitivo, que ha salido del bache negativo, que está con mucha confianza, con varios jugadores en un momento muy bueno, que intentará ser incómodo en casa como en la primera vuelta. Cuando defiende bien es muy difícil marcarle", indicó.

Como todos los equipos a los que se enfrenta el Deportivo, el Sanse estará "extramotivado", pero a veces eso les perjudica. "Van extramotivados y muchas veces también pierden el objetivo de vista. lo he vivido en contra, das ese plus más porque contra estos equipos siempre quieres hacerlo bien", señaló.

El Sanse ha cambiado de técnico. "Cambió el sistema, jugó con tres centrales, un sistema que a él le funcionó la temporada pasada en el equipo y así cogió confianza defensiva. Está más resguardado", dijo.

Esta fue la primera conversación con Cano: "El entrenador me llamó el mismo día que se cerró todo para explicarme su idea, lo que buscaba, ese perfil veterano que conoce la categoría, ganador de duelos en juego directo... el Depor se encuentra con partidos en que muchos equipos te aprietan por la motivación", valoró.

Arturo aportará su experiencia. "Al final la clave este último tramo de temporada es ser un equipo muy competitivo fuera de casa. Esta es una categoría muy de duelos y de disputas y la motivación de los rivales de jugar contra el Depor hay que contrarrestarla. Habrá que ser competitivo, cerrar la portería y aprovechar el talento que tenemos arriba", consideró.

El delantero valoró. "muy buena" su incorporación al Deportivo. "Llegas con mucha ilusión, vienes a un club muy grande, en los entrenamientos se disfruta, más a mi edad, que eres consciente de que es difícil llegar a este tipo de nivel", sostuvo.

Viene de jugar todos los partidos en el Sanse, pero en el Deportivo la competencia es elevada. "Por suerte he vivido casi todos los escenarios, sé que va a haber minutos para todos. Vengo a ayudar en lo que se pueda y jugar lo máximo posible. Lucas está fuera de categoría", advirtió.