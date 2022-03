Apoyo total a Borja Jiménez y al plantel, a pesar de los resultados

El Deportivo, tras dilapidar este mes de febrero su ventaja de nueve puntos y ceder el liderato al Racing de Santander, vive un pequeño bache, pero el presidente Antonio Couceiro reiteró su confianza en el cuerpo técnico, encabezado por Borja Jiménez.



“Lo que toca es apoyo total, unión y apoyo profesional a quien está tomando las decisiones, las concretas del partido las toma el entrenador pero Borja es una persona que sabe escuchar y hay un equipo técnico muy cualificado. Apoyo total al entrenador por supuesto y a los jugadores que encadenaron 13 partidos sin perder”, matizó.





El detalle



“Este Consejo tiene plena autonomía para su trabajo”, dijo el presidente





Para él hubo un hecho que pudo pesar en que se rompiese la buena racha que llevaba el equipo: “Hubo un truncamiento de lo que era una línea de continuidad en los resultados, con el aplazamiento del partido del Racing de Santander, creo que no nos ha beneficiado”.



Y volvió a referirse a la calma para salir de esta situación. “La tranquilidad es imprescindible para salir de este bache de resultados, de la misma mano de los jugadores, de la plantilla, de los técnicos que fueron capaces de esa magnífica primera parte de la liga”, recordó.









Deberes del Consejo





Con respecto al Consejo que preside, aclaró que ellos tienen que centrarse en “seguir trabajando en sentar las bases de un proyecto sólido y de futuro. Tenemos el respaldo de accionistas, de personas socias, de las instituciones como el Concello de A Coruña y de Abegondo o de los patrocinadores. El Consejo no está parado, sigue tomando decisiones”, avisó, aunque para dar más forma al proyecto de futuro tendrá que saber en qué categoría milita la entidad el curso venidero.









El papel de Abanca





Destacó la inestimable ayuda y soporte de Abanca, el accionista mayoritario, para poder tener cierto margen de maniobra, aunque siempre desde parámetros razonables.



“Esta situación negativa por la categoría en la que milita el club tiene un factor diferencial, que es el total respaldo del accionista mayoritario del Deportivo. Un respaldo sólido como institución, pero que el Consejo no ha adoptado como un cheque en blanco para resolver todas las cuestiones y problemas a los que se tenía que enfrentar, sino todo lo contrario. Hemos tratado de tomar las decisiones de la forma más eficiente posible, dimensionando el club a su realidad actual, tanto en lo referente a la plantilla deportiva como a su gobierno corporativo y tratando de evitar el error de pensar que podemos actuar como lo que realmente no somos”, dijo.



Además, matizó la independencia del Consejo del Deportivo en lo tocante a la toma de decisiones: “Todos los Consejos de Administración tiene plena autonomía para su trabajo, el Deportivo tiene además más de 23.000 socios que representan el 29% de su capital. Este presidente tiene que trabajar con el único interés del proyecto en su conjunto y evidentemente la relación profesional (con Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca) es cordial”, aseguró el dirigente deportivista.



En caso de ascenso, aunque Escotet aseguró que no le parece interesante el fondo de compensanción de CVC de LaLiga, Couceiro indicó que se estudiará, llegado el momento: “Será un escenario de financiación que tendemos que tener en cuenta y luego analizaremos otros escenarios alternativos”. En lo tocante al caso Fuenlabrada, desveló que el Depor “solo puede aspirar a indemnización económica por daños y prejuicios”.