El apagón del Depor le lleva a la sexta plaza de goleadores

El gol se cotiza al precio de la luz en el Deportivo. Cuesta anotar. El apagón del equipo en ataque es tal que actualmente, después de haber marcado en uno de los últimos cinco encuentros de la temporada, hay cinco equipos que superan en la faceta ofensiva a los blanquiazules.



El Deportivo tan solo ha marcado más de un gol en uno de los siete últimos encuentros, el de la jornada 24, el pasado 20 de febrero ante el Calahorra, y no pasa de esa cifra desde el 23 de enero, cuando goleó (2-3) al DUX Internacional de Madrid. Aquel era el equipo del rock and roll. Fue su último concierto. Dio paso a una versión más telonera. Marcó a última hora en Zamora (0-1), anotó un golazo (de Juergen) que no sirvió para puntuar ante el Real Unión de Irún (1-2), se quedó a cero ante la SD Logroñés (1-0) y el Racing de Santander (0-1), marcó dos ante el Calahorra (2-1) y firmó dos empates sin tantos frente al San Sebastian de los Reyes (0-0) y el Racing de Ferrol (0-0).



En total, los blanquiazules han anotado 36 goles, aunque tres de ellos son los del partido con el Extremadura, que se saldó con goleada deportivista por incomparecencia del rival en la primera vuelta.









El Celta B, el mejor





El equipo que más veces ha perforado la portería rival en el grupo del Deportivo es el filial del eterno rival. El Celta B suma 43 goles, dos de ellos del partido del partido con el Extremadura el pasado fin de semana, ya con los de Almendralejo fuera de la competición por sus incomparecencias.



De esos 43, siete llegaron en un partido, el de la escandalosa goleada que firmaron los celestes en su visita al San Sebastián de los Reyes, campo en el que el Depor no pasó del empate a cero.



El DUX Internacional de Madrid es el segundo que más dianas ha firmado en lo que va de temporada, 38. En dos ocasiones logró tres goles y, además, sin encajar: frente al Bilbao Athletic y ante el Unionistas de Salamanca. En ambos casos, como local.



La Cultural Leonesa, próximo rival del Racing de Santander, al que visita mañana en El Sardinero, está en el podio también con 38 goles (y un partido menos que el DUX). Ambos equipos están en la zona media-baja de la tabla de puntuación con 35 puntos en el caso de los leoneses y 32 para los del DUX.



La misma cifra de tantos la suscribe el Unionistas de Salamanca, que se ha ido desinflando en la clasificación hasta caer a la octava plaza con 40 puntos.



El líder, el Racing de Santander, les sigue al acecho con 37 tantos, uno más que los que han materializado el Deportivo y el Real Unión de Irún.



En el top10 están el Calahorra, que anotó 34 goles, el San Sebastián de los Reyes, con 31, y el Racing de Ferrol, con esos mismos guarismos, como su próximo rival, el Rayo Majadahonda, que acude esta noche a A Malata.









El otro grupo





Si el Celta B domina en la faceta goleadora en el Grupo I, en el II es otro filial el que comanda esa clasificación de realizadores, el del Villarreal. Líder durante muchas jornadas, los castellonenses mantienen esa posición en el apartado de goles a favor con un total de 43, los mismos que los olívicos, en 25 partidos jugados.



Tras los canteranos del submarino amarillo se encuentra el San Fernando, sexto en puntuación, pero segundo mejor en goles, con 40 dianas, las mismas que el líder de la tabla, el Andorra de Gerard Piqué. Andorranos y villarrealenses han disputado un partido menos.



El Algeciras, octavo por puntos, es el cuarto en ataque con 37 goles, uno más que los que ha logrado el Albacete de Rubén de la Barrera. Los manchegos marchan terceros con 36 dianas en 25 citas. El filial del Real Madrid les sigue con 34 dianas, igual que el Atlético Baleares, y una más que las que lleva el segundo equipo del Barcelona.



Los que menos goles han marcado en la categoría de bronce son el Betis Deportivo (filial del conjunto andaluz), con 14, en el grupo segundo y el Zamora, con 16, en el del Deportivo. Los de Yago Iglesias han vuelto a entrar en una dinámica negativa que le mantiene en una situación delicada en la tabla.