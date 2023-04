Antoñito: "Tenemos que sacar el orgullo competitivo"

Antoñito, lateral derecho del Deportivo, compareció en rueda de prensa para repasar la actualidad del club. Habló, entre otros temas, de las cuentas para ser campeón, de las dificultades del equipo lejos de Riazor y de los peligros del Ceuta, con su amigo Rodri a la cabeza.

Las matemáticas para la primera plaza

“No estamos obsesionados ahora mismo con la calculadora. Es verdad que somos conscientes de lo que hay, que quedan muchos puntos y estamos a 4, pero sólo pensamos en el Ceuta, que son tres puntos importantes que hay que ganar”.

El Ceuta, el mejor de la segunda vuelta

“No nos sorprende. Allí nos gustó mucho su juego, vimos un equipo muy dinámico y combinativo que siempre miraba a portería contraria. Sabemos que es un rival muy complicado, que viene en una dinámica positiva y va a ser un partido complicado, pero estamos en Riazor y aquí somos fuertes”.

¿Qué pasa lejos de Riazor?

“Conclusiones puedes sacar muchas. En Riazor los equipos se cierran atrás con el miedo escénico de jugar ante 25.000 espectadores. Fuera de casa los equipos te aprietan mucho más arriba y nos cuesta más sacar la pelota jugada. Te puedo decir un montón de cosas que pasan por mi cabeza y se hablan en el vestuario que son cosas coherentes de este deporte. En Riazor nos sentimos fuertes con toda la gente que nos apoya y fuera, aunque es verdad que también tenemos apoyo, los rivales juegan un fútbol diferente al que hacen en Riazor”.

Amistad con Rodri, delantero del Ceuta y pichichi de la categoría

“Son de estos amigos que se quedan para siempre en esto del fútbol. También mi mujer y la suya, los niños, que se quedan este fin de semana en mi casa. Son rachas goleadores que pillan los delanteros, me alegro mucho por él y le deseo mucha suerte para lo que queda la temporada, pero ya le he dicho que aquí en Riazor ni huela el área contraria”.

Paralelismo con Rodri. Ambos llegaron a su actual equipo desde el paro.

“Somos muy parecidos en querer superarnos en las malas. Me alegro mucho por él, porque sé que lo ha pasado mal en esto del fútbol, que ha tenido mala suerte. Y bueno, yo sigo mi camino, nunca me canso de decirlo, es lo que me han enseñado en mi casa: trabajo, trabajo y trabajo. Me considero un jugador de vestuario, juegue o no juegue y creo que me voy a retirar de esa forma, trabajando y apoyando a todos mis compañeros”.

Otros peligros del Ceuta

“También tiene un mediocentro que me gusta mucho que es (Alberto) Reina. Conozco a su entrenador de la etapa del Gerena, de cuando estaba un primo mío jugando con él en Tercera División e hicieron dos campañas extraordinarias para ser un pueblo de Sevilla con pocos habitantes. Es un entrenador al que le gusta mucho el balón, tener la posesión, ir rápido a portería contraria. Es muy valiente con los jugadores que tiene y los hace mejores. Como digo, es un rival que me gustó mucho, que lo sigo porque tengo amigos allí y que me gusta su forma de entender el fútbol”.

Puntos o victorias que harán falta para lograr el ascenso directo

“La cuenta es ganar el domingo y esperar que alguno de los dos ‘pinche’. Nosotros no podemos fallar y los de arriba también pensaran que no pueden fallar. Yo aún sigo siendo optimista, pienso que se puede, pero se puede si se gana este domingo”.

Argumentos para creer que, por primera vez en la temporada, se ganarán más de 3 partidos seguidos

“Tenemos que sacar el orgullo competitivo, de que estamos en el Depor por eso, porque somos capaces de sacar esa racha positiva en este momento de la temporada. Mientras hay vida hay esperanza. No podemos bajar los brazos cuando estamos a 4 puntos del líder. Es verdad que hay dos por encima, pero somos el Depor y hasta el último momento vamos a pelear por el primer puesto”.