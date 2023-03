Antoñito: "El liderato sería anecdótico, lo importante es que estamos en cabeza"

El Deportivo está a uno del líder, el Alcorcón (50) y depende de sí mismo para ser campeón. Pero para Antoñito ser ahora primeros no es algo trascendente y lo fundamental es, sobre todo, seguir sumando.

Sumar de tres y seguir escalando

“Es algo anecdótico lo importante es que estamos en cabeza, a poco del líder, lo importante es ganar. Nuestro objetivo cada semana son los tres puntos”, comentó ayer durante su rueda de prensa telemática.

A más con el paso de las jornadas

El Depor llegó a estar a diez del líder, que era entonces el Córdoba (36), después de la derrota a domicilio ante el CD Badajoz en la primera vuelta en el Nuevo Vivero.



Los verdiblancos ahora son cuartos, a cinco de los coruñeses (49), pero el defensa aseguró que siempre habían tenido los pies en el suelo y confiaban en el trabajo del plantel. “Siempre hemos tenido tranquilidad, sabíamos que por cómo se venía trabajando desde el día uno que las cosas iban a salir. Estar a diez puntos del líder era anecdótico, hemos sido un equipo regular y estamos ahí. Hay que tener plena tranquilidad, sabíamos que puntuando fuera o ganando, como así ha sido, íbamos a estar en cabeza”, incidió.

A una tarjeta de cumplir ciclo

Está a una cartulina de la suspensión, que cumpliría de verla contra la Real Balompédica Linense, ante el Castilla en Riazor el próximo 12 de marzo, pero aseguró que no piensa en ello: “No pienso que tengo cuatro amarillas, no pienso más allá. Si llega la quinta amarilla habrá compañeros para suplirme. Lo doy todo y sin pensar que puedo perder más partidos”.



Piropos para su compañero Trilli

El defensa habló y piropeó también a su compañero en esa demarcación, Álvaro Trilli, que tuvo minutos en la segunda parte del choque contra el CD Badajoz. Curiosamente, el canterano no jugaba desde el pasado 6 de diciembre, cuando el Deportivo perdía por la mínima contra el conjunto blanquinegro en el duelo de ida.



“Lo veo bien, entrenando, se ve lo que tiene, potencial. Es joven, tiene mucho margen de mejora, pero como todos en la vida. Hay que tener tranquilidad, jugar partidos, que es lo que hace al futbolista crecer. Que todos estén bien contentos, que jueguen bien, que es lo mejor para el equipo”, afirmó el jugador andaluz.

Armas de cada equipo en su casa

Sobre el próximo rival, la RB Linense, que es duodécima con 31 puntos, admitió que, como siempre que juegan a domicilio, los rivales desplegarán sus armas. “En los partidos fuera de casa en la segunda vuelta cada equipo se juega su objetivo, va a darlo todo y con un extra de que el Depor va ahí. Son partidos difíciles, pero intentando hacer nuestro juego, si nos dejan. Ellos tienen su forma de jugar y pondrán sus cartas para hacernos daño”, aclaró el zaguero.

Subir como sea, la meta principal

El Depor se está mostrando intratable en Riazor (solo perdió un partido, contra el San Fernando 2 de octubre, con Borja Jiménez en el banquillo) y a domicilio está sacando bastantes empates, el último duelo con victoria contra el Talavera de la Reina. Una media inglesa buena, aunque por encima de todo Antoñito apela a la importancia de ascender: “Yo firmaría más subir, si la media inglesa me permite subir mejor y si no de tres en tres y nos quitamos de dudas”.

No se moja en si el grupo es más difícil

A diferencia del año pasado, en el que la opinión general era que el Grupo II era más difícil, este año se dice que es más complicado el Grupo I, en el que hay muchos candidatos al ascenso: el propio Depor, el Alcorcón, Córdoba, Castilla, Racing de Ferrol o el Celta B. Antoñito no se moja sobre cuál es más complicado, al no conocer el otro: "No he estado en el otro grupo, así que no te puedo decir si es peor o mejor. Es una categoría exigente, con equipos profesionales, casi todos, pero es que no sé".