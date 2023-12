Álvaro Romero, de verdugo del Depor a objetivo para enero

El extremo sevillano del CD Tenerife Álvaro Romero ha pasado de verdugo del Deportivo a convertirse en uno de los deseos de Fernando Soriano para este mercado de invierno, según ha informado la Cadena SER en Canarias.



José Miguel Garrido, máximo accionista de la entidad chicharrera, admitió en los micrófonos de la emisora que varios clubes han llamado al Tenerife para interesarse por algunos de los jugadores de la escuadra canaria.



Uno de los futbolistas que han despertado mayor interés de cara a este enero es Álvaro Romero, que fichó el pasado 29 de junio por el conjunto insular, pero apenas ha jugado tres partidos de Liga en Segunda División con el bloque tinerfeño y uno de la Copa del Rey, la eliminatoria que el equipo chicharrero disputó el pasado 6 de diciembre precisamente frente al cuadro deportivista en el estadio de Riazor. Dicho duelo se resolvió en los instantes finales de la prórroga a favor del Tenerife (2-3) y el futbolista andaluz marcó el segundo de los tres tantos del conjunto visitante.



Corría el minuto 101 de partido cuando, con el 1-1 en el marcador, Álvaro Romero sacó un centro-chut desde el pico izquierdo del área blanquiazul que se paseó sin que ningún defensa de la escuadra coruñesa fuera capaz de desviar el balón, que también pilló por sorpresa a Ian Mackay y acabó en el fondo de su portería para convertirse en el 1-2.

Mediapunta y extremo



Formado en la cantera del AD Nervión, el extremo diestro, que también puede actuar como mediapunta, dio el salto a la categoría de bronce en la temporada 2016-17 de la mano del Arenas de Getxo. Tras jugar 20 partidos y marcar cuatro goles, el Murcia lo fichó en el mercado de invierno, pero lo cedió al Jumilla, también de Segunda B, con el que disputó una decena de encuentros y anotó un tanto.



A la campaña siguiente, se marchó al Badajoz, también en la categoría de bronce. Con el cuadro pacense ofreció un rendimiento más irregular, con 13 partidos de liga y una diana, pero al finalizar el curso, firmó con el Extremadura para jugar en el filial azulgrana. Aun así, disputó cuatro duelos en Segunda División con el primer equipo extremeño. De nuevo, el andaluz haría las maletas y disputaría la liga 2019-20 con un nuevo equipo, el Unionistas de Salamanca en Segunda B.



Aquella temporada se enfrentaría al Deportivo por primera vez. En aquel momento, el cuadro coruñés competía en Segunda División, pero quedó encuadrado con el conjunto salmantino en la segunda ronda de la Copa del Rey. El duelo disputado en las Pistas del Helmántico finalizó en empate (1-1) y se resolvió a favor de los charros en la tanda de penaltis (8-7).



Con Unionistas jugó 26 encuentros de liga y marcó una diana, frente al Guijuelo en el derbi salmantino.

En 2020 hizo las maletas de nuevo, pero en esta ocasión sí encontró un destino donde quedarse un tiempo, ya que militó en el Algeciras hasta el final del pasado curso.

Lesión grave de rodilla



Allí se convirtió en un jugador importante. De hecho, en su primer curso jugó 24 partidos y marcó 4 goles. En la campaña siguiente participó en los 38 de la liga regular —todos como titular— y alcanzó las 13 dianas. Y el pasado curso jugó 25 y vio puerta en 10 ocasiones, pero a finales de marzo de 2023, sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda y no reapareció hasta el pasado 18 de noviembre, cuando, ya en el Tenerife, jugó 23 minutos contra el Amorebieta.



Una semana después, el entrenador Asier Garitano le concedió otros 22 minutos frente al Cartagena.

Y el pasado 17 de diciembre, jugó los últimos 11 minutos del duelo que los chicharreros disputaron en A Malata frente al Racing de Ferrol.



Pero, sin duda, su mejor actuación fue en la Copa del Rey, contra el Depor, el pasado 6 de diciembre. Jugó los 33 últimos minutos del duelo y marcó uno de los tres goles de su equipo.



“Han sido unos meses muy duros que ya he visto un poco la luz, me queda un poquito aún, pero poquito a poco... enormemente agradecido a todo el mundo, contento y a seguir trabajando con humildad y ayudar en lo que pueda”, decía el extremo derecho a los medios del club tras la eliminatoria copera con el Depor.

En principio, parece que el Tenerife no vería con malos ojos que el jugador saliera cedido en este mercado de invierno a un equipo en el que pudiera tener más minutos para seguir recuperando sensaciones y confianza.

El Eldense también puja



Pero el Deportivo no es el único club que pretende a Álvaro Romero. Según indicó la SER en Canarias, el Eldense, que compite en Segunda División, también habría puesto sus ojos en el polivalente atacante.

El puesto de extremo derecho es uno de los que necesita reforzar el Depor en este mercado de invierno, ya que los jugadores que llegaron en verano para dicha demarcación no han rendido.



Fernando Soriano también trabaja para incorporar a un ‘9’, un lateral izquierdo e incluso un mediapunta.