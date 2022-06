Álex: “Hemos fallado y decepcionado a nuestra gente; pido perdón”

La emoción se apoderó del capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, a quien le costó contener las lágrimas mientras ofrecía la rueda de prensa posterior al partido.



“Hemos fallado, decepcionado a nuestra gente. Quiero pedir disculpas porque no lo hemos conseguido, se merecen todo y poco más. El grupo se ha esforzado y ha hecho todo por conseguir el objetivo, pero no lo hemos conseguido y pido perdón”, dijo el centrocampista, roto.



“La gente está desolada, con la sensación de haber fallado a nuestra afición, de que se nos haya escapado el objetivo así, en un partido con dominios alternos”, indicó.



“Son momentos de muchos nervios, de mucha frustración y es difícil encontrar las palabras para definir lo que se siente. Están en su derecho de considerar que no hemos estado a la altura de esta camiseta y de conseguir los objetivos, que es por lo que nos han contratado. Los que tomen decisiones que decidan quiénes hemos fallado y los motivos por los que no hemos conseguido los objetivos”, argumentó.



“La ilusión que tenía la gente de sentir algo bonito con el Deportivo, jugando aquí y con toda la expectación que se ha generado, duele más que nunca, y fallarles es difícil de asimilar. Pensar en el año que viene se hace duro, se hace difícil. No sé si se cambiarán jugadores, si se cambiará el entrenador, si más cosas. No sé. Cambios habrá”, dijo.



“El único activo real e importante en el Deportivo es la afición, el sentimiento que tiene la gente por el Deportivo es algo indescriptible. Las familias pasamos por momentos muy duros y hay esa unión con el Deportivo que en un día como hoy lo demuestran, con esa masa social que tenemos, cómo nos apoyan en todos los campos, siempre están ahí. Humildemente, intentar pedirles que no dejen caer al Depor porque es un sentimiento que hay aquí en la ciudad y fuera de ella. Habrá un proyecto nuevo, pero que no dejen caer esto porque ellos son los que mantienen este sentimiento vivo”, sentenció el veterano futbolista blanquiazul.